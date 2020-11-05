Уфа, 5 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Поиски двух рыбаков ведутся в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбак

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 ноября спасатели получили два обращения о пропаже рыбаков. Один рыбак 3 ноября в с. Зирган Мелеузовского района пошел ловить рыбу на реку Белая. До сих пор его местонахождение неизвестно. А 4 ноября в с. Малояз Салаватского района два приятеля прошли на рыбалку на реку Юрюзань. Один из мужчин пропал.

Отмечается, что сейчас спасатели ведут поиски пропавших рыбаков.