Кострома, 5 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. До конца 2020 года в Костромской области создадут систему медицинской реабилитации для переболевших COVID-19 — сообщает оперативный штаб региона.

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В настоящий момент департамент здравоохранения занимается проработкой организационных моментов. Но известно, что система будет включать в себя три этапа: лечебный стационар в областных медучреждениях, восстановительный стационар на базе санатория «Колос» и третий этап — амбулаторный и дневной стационар на базе частного медицинского центра «Мирт».

Процесс реабилитации будет индивидуальным — пациента могут отправить восстанавливаться только в санаторий или частный медцентр, всё зависит от конкретной ситуации. Претендовать на реабилитацию в первую очередь смогут люди с поражениями лёгких.

«Будет организован чёткий отбор пациентов. В первую очередь реабилитация будет касаться людей, лежавших с новой инфекцией в больницах. При отборе будут учитываться осложнения, и остаточные явления, вызванные коронавирусом — если люди перенесли тяжелую или среднетяжёлую пневмонию с определённым объемом поражений легких», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Костромской области Дмитрий Новиков.

В Костромской области, несмотря на введение обязательной самоизоляции для пенсионеров и ограничительные меры не снижается число ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает 5 ноября региональный оперативный штаб, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 130 человек, что является абсолютным антирекордом по приросту заражённых за 24 часа.

За последние сутки в регионе скончались трое больных — мужчины 45, 62 и 80 лет. С начала эпидемиологического периода новую инфекцию в области выявили у 7971 человек, 5347 из них выздоровели и 157 — скончались. В больницах находится 303 человека, ещё 2164 лечатся амбулаторно.