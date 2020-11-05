Краснодар, 5 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Краснодаре суд вынес решение по уголовному делу о жестоком убийстве четырёхлетней девочки, сообщили 5 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Обвиняемым по делу проходил 36-летний отчим ребёнка.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Как установлено судом и следствием, мужчина проживал вместе с супругой и её двумя детьми в станице Темиргоевской. Вечером 24 августа 2019 года он избил маленькую дочь супруги — по телу и голове девочки он нанёс не менее 36 ударов. Таким образом мужчина «воспитывал» ребёнка. После этого мужчина запретил матери ребёнка обращаться за медицинской помощью. Через три дня он снова избил девочку — на этот раз резиновым шлангом от стиральной машины, и нанес ей не менее 15 ударов. Только когда ребёнок потерял сознание, истязатель вызвал «скорую». Медикам он объяснил, что девочка упала с лестницы. Ребёнок скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. Отчим ребёнка тогда же скрылся с места происшествия, однако его задержали. Следствие установило, что с марта по август 2019 года мужчина истязал обоих малолетних детей супруги.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве и истязании и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима. Мать детей в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю была лишена родительских прав.