Киев, 5 ноября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Украина в 2019—2020 маркетинговом году экспортировала рекордный объем шрота и жмыха — 4,146 млн тонн.

Florian Gerlach Жмых

Об этом говорится в исследовании компании Stark Shipping, которое 5 ноября цитируют украинские СМИ.

Согласно исследованию, Украина экспортирует шрот и жмых в 20 стран мира, а главным покупателем является Китай.

В документе отмечается, что за отчетный период Китай существенно увеличил импорт украинского подсолнечного шрота — до 1 773 676 тонн (за аналогичный период прошлого года — 948 526 тонн.

«Из-за высоких импортных пошлин китайским потребителям становится невыгодно покупать американскую сою. Поэтому они проявляют интерес к украинскому подсолнечному шроту», — говорится в исследовании.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре в правительстве заявили, что Украина в настоящий момент обеспечивает продовольствием примерно 150 млн человек во всем мире.