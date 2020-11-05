Тесты на коронавирус дают неверный ответ в 40% случаев
Москва, 5 ноября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Доля ложных результатов тестирования на коронавирус составляет около 30−40%. Об этом 5 ноября заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Причём связано это не с качеством самих тестов, отметил специалист.
«В 30−40% тесты показывают ложный результат. Проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов. Если материал взят некачественно, то мы имеем шанс получить ложноотрицателый результат», — заявил Авдеев.