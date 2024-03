Цитаты из израильских СМИ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетит Тель-Авив, палестинские территории и Каир в надежде добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Визит намечен на следующий вторник, 21 ноября. Одновременно, администрация США использует все свое влияние на правительство Египта, в надежде на то, что "Братья-Мусульмане" сумеет вразумить ХАМАС и остановить обстрелы израильских территорий. (mignews.com)

В Сенате США единогласно была принята резолюция в поддержку неотъемлемого права Израиля на самооборону. В резолюции говорится о необходимости обеспечить безопасность Израиля как еврейского и демократического государства с безопасными границами. Резолюция не содержит, в отличие от заявлений госдепартамента и Белого дома, призывов к обеим сторонам проявлять сдержанность и не содержит выражений сожалений по поводу жертв с обеих сторон. Еврейские организации США выразили благодарность конгрессменам-инициаторам принятия резолюции. (isra.com)

Американская администрация осуждает продолжающиеся обстрелы Израиля из сектора Газы, заявил сегодня пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Он добавил, что насилие со стороны ХАМАСа и других террористических организаций не имеет никаких оправданий и призвал их "немедленно прекратить свои трусливые действия". (ZMAN.com)

Вслед за США главы ведущих стран Запада единодушно поддержали Израиль в его войне против ХАМАСа. Все официальные заявления, сделанные западными политиками, гласят: в эскалации военных действий виноват ХАМАС, Израиль имеет право защищать свое мирное население. В пятницу утром с таким заявлением выступила даже министр иностранных дел ЕС, баронесса Кэтрин Эштон, не раз резко осуждавшая Израиль за отказ от переговоров с палестинцами и политику на оккупированных территориях Иудеи и Самарии. Эштон заявила, что "ракетные обстрелы ХАМАСа и других группировок, спровоцировавшие нынешний кризис, совершенно неприемлемы ни для какого правительства и должны прекратиться. Израиль имеет право защищать свое население от такого рода атак", - говорится в заявлении Эштон. Вместе с этим министр иностранных дел ЕС выразила озабоченность ситуацией и призвала Израиль остаться в рамках "пропорциональной" реакции. С аналогичными заявлениями выступили правительства Австралии и Великобритании. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в телефонном разговоре с Биньямином Нетанияху также поддержал право Израиля на самооборону, возложил полную ответственность за войну на ХАМАС, выразил "крайнюю озабоченность" и призвал обе стороны приложить максимум усилий для избежания жертв среди мирного населения и погашения конфликта. Представитель Госдепартамента США даже дал понять, что США ничего не имеют против проведения в Газе наземной военной операции. В ответ на вопрос журналиста, какова его оценка вероятности такого развития событий, дипломат ответил, что Израиль имеет право самостоятельно выбирать средства достижения своих военных целей. Следует отметить, что в первые сутки операции "Облачный столп" ВВС ЦАХАЛа воздерживались от ударов по населенным районам, поэтому число жертв среди палестинского мирного населения пока относительно невелико. Тон западных дипломатов может резко измениться, если военные действия примут иной характер. (news.israelinfo.ru)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ответственность за начавшийся конфликт в секторе Газа целиком лежит на террористической группировке ХАМАС. Она также призвала Египет использовать все возможные средства для того, чтобы заставить представителей ХАМАСа пойти на перемирие, передает Reuters. Немецкий канцлер подчеркнула, что ракетным обстрелам, которые вел ХАМАС по территории Израиля, "не может быть оправданий, поскольку они привели к гибели гражданского населения". (izrus.co.il)

Вторая египетская армия готовится к "любым чрезвычайным событиям" ("any emergency events") на Синайском полуострове в связи с израильской операцией в Газе, рядом с египетской границей, передает египетская газета "Аль-Ахрам". Неназванный высокопоставленный источник в системе безопасности страны сообщил газете, что "армия принимает меры, чтобы справиться с любыми действиями на границе". По его словам, египетские пограничные войска усилили присутствие на израильской границе в соответствии с инструкциями, полученными в среду от командования. Египтяне также разбивают на границе походные госпитали для приема раненых. (ZMAN.com)

Соединенные Штаты призвали Египет использовать все свое влияние для того, чтобы остановить кровопролитие в Газе. Пресс-представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил: "Мы просим Египет использовать все свое влияние в регионе для де-эскалации ситуации". В то же время Тонер подчеркнул, что основная часть ответственности лежит на ХАМАСе, который немедленно должен прекратить обстрелы израильской территории. Тонер сообщил, что госсекретарь Хиллари Клинтон говорила по телефону с министром иностранных дел Египта Мухаммедом Амром. Тонер сказал: "И мы и египтяне согласны в том, что необходима де-эскалация. Насилие должно быть просто остановлено. Мы должны видеть, что ХАМАС прекратил ракетные атаки, и тогда мы увидим, что насилие остановилось". Только что начался визит премьер-министра Египта Хишама Кандиля в Газу. Кандиль возглавляет представительную египетскую делегацию, решение об отправке которой было принято вчера президентом Мурси. Премьер-министр Египта Хишам Кандиль посетил госпиталь в Газе. Кандиль сказал: "Каждый день палестинский народ хоронит шахидов ради того, чтобы добиться своего законного права". Кандиль заявил, что он представляет "миллионы египтян", которые будут поддерживать палестинскую борьбу "до конца". Он также сказал: "Мы обязаны остановить эту агрессию, Мы не можем позволить, чтобы эта трагедия продолжилась". Кандиль заявил: "Палестина - сердце мусульманского мира. Израиль обязан выполнить все условия всех договоров, которые он подписал. Палестина должна объединиться, Иерусалим должен быть освобожден". Израильские аналитики указывают на то, что данный пассаж - ни что иное, как прямая угроза разорвать кэмп-дэвидский мирный договор. Кандиль явно намекает на то, что сухопутная операция в Газе, с точки зрения Египта является нарушением договора. После этого перед Кандилем и главой ХАМАСа Ханийе вынесли тело младенца, погибшего в результате израильской атаки. Ханийе прикоснулся к ране на теле, и, потрясая окровавленным пальцем, прокричал в микрофоны: "Вот она, кровь Палестины!". Глава правительства ХАМАСа в Газе Исмаил Ханийе заявил: "Революционный Египет стоит на стороне палестинцев, это сообщение, которое достигнет каждого араба, каждого мусульманина. Каждое арабское государство должно поступить как Египет". Кандиль теперь отбыл в дом убитого командира военного Крыла ХАМАСа Ахмеда Джабари. (mignews.com)

Посланник Квартета на Ближнем Востоке Тони Блэр призвал ХАМАС прекратить ракетные обстрелы Израиля, добавив, что пока это будет продолжаться, еврейское государство продолжит себя защищать. "Если ракеты будут падать на израильские города, их ответные удары будут только нарастать", сказал Тони Блэр в интервью каналу SkyNews. "Около миллиона людей каждую ночь бегут в бомбоубежища, - продолжил бывший британский премьер. - И в мире нет ни одного правительства, которое потерпело бы, чтобы его граждане находились под таким давлением". Поэтому я понимаю, что на руководство ХАМАСа оказывается давление, но единственным ответом на это может быть прекращение обстрелов Израиля". (ZMAN.com)

Биньямин Нетаниягу объявил египетскому руководству, что ЦАХАЛ приостановит военные действия в Газе на время визита туда премьер-министра Египта Хишама Кандиля. Это первый визит египетского политика такого ранга в Газу в период военных действий. Египет направил соответствующий запрос израильскому руководству и получил ответ, что ЦАХАЛ воздержится от военных действий, если в секторе Газа ответят тем же. Предполагается, что визит Хишама Кандиля продлится три часа. (isra.com)

Глава правительства ХАМАСа в Газе Исмаил Хания впервые появился на публике после ликвидации ЦАХАЛом командующего военизированным крылом ХАМАСа "Батальоны Аз Ад-Дин Эль-Касам" Ахмеда Джабри. Хания распростертыми объятьями и поцелуями встретил на пороге правительственной резиденции премьер-министра Египта Хишама Кандиля. Журналисты, присутствующие на встрече, ведут репортаж о визите Хишама в прямом эфире. Хания и Хишам собираются после переговоров посетить больницу "Шифа" в Газе. ЦАХАЛ и ХАМАС объявили, что приостановят военные действия на время визита, но "Исламский джихад" заявил, что не доверяет Израилю, и продолжает обстрелы. (isra.com)

Сегодня (16.11) вечером в тель-авивском военном комплексе "Кирия" началось совещание с участием главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра обороны Эхуда Барака, начальника Генштаба Бени Ганца, главы ШАБАКа Йорама Коэна и министра иностранных дел Авигдора Либермана. А также с участием высших офицеров ЦАХАЛа. Они обсуждают продолжение антитеррористической военной операции в секторе Газа. Между тем, сирена прозвучала в Ашкелоне, Ган-Явне и Ашдоде. Несколько ракет были перехвачены системой "Железный купол". По предварительным сообщениям, после дневного перерыв ЦАХАЛ возобновил бомбардировку террористических объектов в секторе Газа. Служба тыла предупреждает, что военное положение может затянуться недель на семь. Тысячи военных и резервистов стягиваются к южной границе. Пресс-секретарь ЦАХАЛа упомянул возможность наземной операции, но точных сообщений о таком решении пока нет. (ZMAN.com)

Вице-премьер, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман в течение вчерашнего дня провел телефонные беседы со своими коллегами по всему миру, разъясняя цели и задачи военной операции "Облачный столп". Только в вечерние часы глава израильского внешнеполитического ведомства переговорил с министрами иностранных дел Германии, Италии, Великобритании, Канады и Болгарии. Либерман сообщил своим собеседникам, что Израиль делает все возможное для того, чтобы не пострадало мирное население в Газе, в то время как палестинские террористы сознательно пытаются нанести ущерб израильским городам, обстреливая жилые кварталы. "Мы не собираемся достигать соглашения о прекращении огня, которое снова будет нарушено в течение одной или двух ближайших недель. Наша задача состоит в том, чтобы задействовать такой фактор сдерживания, при котором террор, как средство давления на нашу страну, стал бы невозможным", - заявил Авигдор Либерман своим собеседникам. (mignews.com)

Министр иностранных дел Авигдор Либерман побеседовал сегодня вечером по телефону с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Они обсудили попытку США убедить власти Египта и Турции оказать давление на ХАМАС с целью заставить его прекратить огонь. Либерман поблагодарил Клинтон за поддержку, которую Америка оказывает Израилю и за понимание, что ХАМАС должен прекратить огонь без каких-либо условий, и что Израиль имеет право на самооборону. Либерман также побеседовал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ранее поступили предварительные сообщения о том, что Россия намерена активнее вмешаться в урегулирование нынешнего кризиса между Израилем и ХАМАСом. (ZMAN.com)

Угрожающие нотки в тоне египетского руководителя: по окончании пятничной молитвы в мечети в Каире президент Мурси предупредил, что израильские атаки в Газе будут иметь последствия. Он заявил, что нападающие знают, что заплатят большую цену, если продолжат атаки в Газе. "Кровь, которая проливается в Газе, не принесет мира другой стороне, а только поднимет против него все народы региона", цитирует слова Мухаммеда Мурси египетская газета "Аль-Ахрам". Как всегда в своих речах Мурси не назвал Израиль по имени. Президент Мурси добавил, что Египет не хочет воевать и призывает к миру, но настоящий мир не может быть только для одной стороны за счет другой стороны, так что одна сторона живет в мире и достатке, а другая страдает от непрекращающихся атак и убийств". В речи Мурси, разумеется, не было упоминания о том, что юг Израиля многие годы подвергается непрекращающимся обстрелам из Газы. Израильские наблюдатели отмечают, что верхушка власти в Каире находится под сильным давлением как улицы, так и руководства "Мусульманского братства", родственного ХАМАСу политического и религиозного образования. С другой стороны, Египет находится на грани экономического и гуманитарного коллапса, и в ближайшие дни Мухаммед Мурси отправится в Соединенные Штаты за финансовой помощью. Конгресс США, и ранее настроенный негативно по отношению к помощи администрации США исламистским властям в Каире, вряд ли смягчат свою позицию вслед за публичными, хоть и туманными на данном этапе, угрозами Мурси в адрес Израиля, защищающего своих граждан от ракет ХАМАСа. Ранее в пятницу Газу посетил египетский премьер-министр, который выразил солидарность с ХАМАСом.Хишам Кандиль заявил в ходе короткого визита (которым не преминули воспользоваться боевики ХАМАСа, продолжая обстрелы под дипломатическим прикрытием Египта), что Египет "остановит эти жестокие атаки". (ZMAN.com)

Ряд международных авиакомпаний приостановил полеты в Тель-Авив, который в минувший четверг, 15 ноября, впервые подвергся атаке из сектора Газы ракетами дальнего радиуса действия. В частности крупнейший французский авиаперевозчик компания Air France 16 ноября объявила об изменениях в графике полетов в Израиль и предупредила пассажиров о необходимости связаться с информационной службой. Траектория полета ракет "Фаджер-5", которые палестинские боевики используют для обстрела Гуш Дана (Большого Тель-Авива), проходит через воздушный коридор для гражданских самолетов. В то же время представители российских авиакомпаний "Трансаэро" и "Аэрофлот" сообщили агентству ПРАЙМ, что они продолжают полеты в Тель-Авив в обычном режиме, отмены рейсов не было. Напомним, что в четверг и в пятницу боевики выпустили по Тель-Авиву четыре ракеты дальнего радиуса действия. Некоторые из них упали на открытой местности на южной окраине города, часть, по имеющимся данным, упала в море. (mignews.com)

Израильские ВВС продолжают бомбардировки целей в секторе Газы, а наземные силы еще не перешли в наступление, однако всем ясно, что без этой операции сломить террористические организации невозможно. Американский центр стратегических исследований Stratfor пытается прогнозировать возможный ход военной операции на юге Израиля. Цель операции "Облачный столп", как ее ставит перед армией руководство страны, - снижение военного потенциала террористических организаций, которые уже в эти дни показали свои возможности, выпустив несколько ракет по центру Израиля и даже по Иерусалиму. Точно такая же цель стояла перед армией в 2007-2008 гг., считают аналитики Stratfor, и поэтому новая операция не будет сильно отличаться от образца 2008 года, тем более, что "Литой свинец" считалась успешной операцией. Операция "Литой свинец" состояла из двух этапов: воздушного и наземного. Первый длился около недели, и его целью было уничтожение путей доставки новых вооружений, складов и огневых позиций противника. Это то, что ЦАХАЛ делает в настоящее время объединенными усилиями ВВС и военно-морского флота. Второй этап - наземная операция, состоящая из двух различных театров военных действий. На южном театре израильская армия блокировала пути снабжения Газы оружием и боеприпасами через Рафиах, главным образом ударами с воздуха и моря. На севере израильские части двумя колоннами - на северо-восток и на юго-восток - отрезали Газа-сити и очистили от ракетных установок окружающие город районы. Следует отметить, что израильские силы не решились входить глубоко в густонаселенные районы Газы и Рафиаха, чтобы избежать больших потерь и более серьезного ущерба гражданским инфраструктурам, неизбежных при уличных боях. Нынешняя наземная операция будет в общих чертах повторять тактику 2008 года, считают аналитики Stratfor. Но есть два существенных различия. Во-первых, 4 года назад на южном театре действий в секторе египетские силы безопасности перекрыли КПП в Рафиахе со своей стороны, позволив израильтянам занять Филадельфийский коридор -стратегически важную зону вдоль египетской границы. Сегодня в Египте другое правительство, которое не станет прикрывать израильскую наземную операцию. Каир уже заявил, что КПП в Рафиахе останется открытым. В этой ситуации отсечение Газы от путей снабжения через Рафиах станет первой задачей ЦАХАЛа. Израильтянам придется физически занять Филадельфийский коридор, так как ударов с воздуха будет мало, и войти в неудобный близкий контакт с египетскими силами. Этого в 2008 году не было. Во-вторых, на севере у противника появились ракеты дальнего радиуса "Фаджар-5". Чтобы подавить эту угрозу центру страны, израильская армия не сможет ограничиться зачисткой некоторых кварталов в Газа-сити и ее пригородов. Придется занять и территорию южнее лагеря беженцев Насайрат в центре сектора. То есть, для выполнения задачи ЦАХАЛу потребуются значительно большие, чем в 2008 году силы. (ZMAN.com)

По данным ЦАХАЛа, с момента начала операции "Облачный столп" боевики из сектора Газы выпустили по Израилю 507 ракет и снарядов. Лишь 26 из них упали в застроенных районах, остальные разорвались на открытой местности или были сбиты. Система противоракетной обороны "Железный купол" сбила более 180 ракет, летевших в направлении израильских городов и населенных пунктов. Из-за опасности ракетных обстрелов для гражданского транспорта закрыты несколько шоссе в районе, прилегающем к сектору Газы. Сотрудники дорожной полиции регулируют движение, направляя водителей безопасными путями. (mignews.com)

В четверг вечером служба тыла опубликовала рекомендации на пятницу и субботу для жителей юга и всех остальных районов Израиля. На карте службы тыла (см. ниже) весь Израиль поделен на зоны в зависимости от того, за какое время жители данного района должны успеть добежать до убежища в случае тревоги. Центр страны и Негев покрашены в разные оттенки бурого и рыжего цветов - соответственно, жители этих районов при звуках сирены имеют в своем распоряжении от полутора до трех минут. Жителям Герцлии и Нетании на то, чтобы спрятаться от ракет, дается две минуты; тем, кто находится на Кармеле и в нижней Галилее - минута. На Голанах и у северной границы Израиля обозначены красные зоны: здесь мчаться в убежище нужно немедленно, при первом же звуке сирены. Обитатели желтой зоны должны добраться до укрытия за 30 секунд, серой - за 40 секунд. Эйлат окрашен бледно-голубоватым цветом, как и второй приграничный пояс вокруг Газы (включая Ашкелон): в этих зонах от начала сирены до падения ракет проходит 30 секунд. В выходные дни в семикилометровой зоне вокруг Газы по-прежнему будут закрыты все торговые центры и государственные учреждения, образовательные учреждения работать не будут, любые собрания запрещены, на работу ходить должны лишь те, кто работает на жизненно важных производствах. В сорокакилометровой зоне работать и ходить за покупками можно, не работают лишь образовательные учреждения и запрещены массовые мероприятия для более чем 100 человек. На остальной территории Израиля служба тыла разрешает жить нормальной жизнью. (news.israelinfo.ru)

Региональные службы тыла и органы местной власти получили указания готовиться к длительной войне продолжительностью до семи недель. Такое указание дал командующий тыловой службой ЦАХАЛа, генерал Эяль Айзенкот в ходе совещания с органами местной власти юга и центра страны. По оценкам ЦАХАЛа, ХАМАС все еще располагает арсеналом ракет большой дальности, в том числе с радиусом действия более 75 километров. Служба тыла ужесточила инструкции для жителей юга страны и Гуш-Дана, в пределах от 40 до 75 километров от Газы. Жители должны находиться достаточно близко от защищенных помещений или убежищ и зайти туда по сигналу воздушной тревоги. Время, которым располагают жители от сирены до взрыва смотрите на сайте службы тыла. Командование службы тыла мобилизовало 2000 резервистов, главным образом для поисково-спасательных работ. К настоящему времени более 550 ракет были выпущены по Израилю, но только 26 из них попали на застроенную территорию. Когда радарная система "Железного купола" засекает пуск ракеты, рассчитывается ее траектория, и сбиваются только те, которые могут упасть в жилых районах. Во второй половине дня пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Йоав (Поли) Мордехай сделал заявление о ходе операции "Облачный столп": "ЦАХАЛ продолжает операцию в соответствии с планом, ВВС осуществили 600 вылетов, атакуя, в частности, пусковые установки ракет. Сухопутные части готовы войти в Газу, в соответствии с решением политического руководства". (news.israelinfo.ru)

Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию "Облачный столп" в секторе Газы. Операция началась вечером 14 ноября с ликвидации главаря "Бригад Изаддина аль-Касама" Ахмада Джабари. В среду-четверг палестинские террористы выпустили свыше 200 ракет по Израилю. Около 100 из них были сбиты системой ПРО "Железный купол". (ХАМАС утверждает, что только боевиками этой организации было выпущено более 500 ракет.) Впервые в истории конфликта террористы из Газы обстреляли ракетами Ришон ле-Цион и Тель-Авив. В результате прямого попадания ракеты в жилой дом в Кирьят-Малахи 15 ноября погибли трое израильтян, семь человек получили ранения. Вследствие минометного обстрела в районе Эшколь были ранены трое военнослужащих. Всего за первые два дня операции медицинская помощь потребовалась 54 израильтянам (в основном, для выведения из состояния нервного шока). 14-15 ноября ЦАХАЛ нанес удары по более, чем 200 целям в секторе Газы. На первом этапе главной задачей стало уничтожение пусковых установок, шахт и складов иранских ракет "Фаджар", доставленных в сектор Газы через Судан и Египет. Зачастую пусковые установки "фаджаров" располагались в жилых кварталах, в частности, в районе Зейтун. Потери в Газе составили 19 человек убитыми (минздрав Газы отмечает, что не менее 10 из них были мирными гражданами, среди погибших 5 детей и беременная женщина), около 190 раненых. ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе. Продолжаются ракетные обстрелы израильских городов. Палестинцы говорят о признаках подготовки масштабной наземной операции.

00:00. Ракета "град", выпущенная палестинскими террористами, разорвалась в районе Беэр-Шевы. Взрыв произошел на открытой местности. Никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. 01:00. Палестинские террористы выпустили ракеты в сторону Ашкелона, а также по территории региональных советов Хоф Ашкелон и Сдот Негев. Информация о пострадавших и причиненном материальном ущербе не поступала. 03:00. Поступает информация о взрывах в секторе Газы. Но точных данных нет. 05:00. Минувшей ночью ракетных обстрелов центра Израиля не было. 05:00. Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли ракетный удар по дому лидера боевиков ХАМАС Мухаммада Сануара. Зданию причинен ущерб, есть пострадавшие. Данных о судьбе самого Сануара нет. 06:00. В общей сложности, с полуночи до 6 утра 16 ноября, из сектора Газы по израильской территории были выпущены 11 ракет. Террористы обстреливали Беэр-Шеву и Ашкелон, а также районы Хоф Ашкелон, Сдот Негев и Эшколь. В результате этих обстрелов никто не пострадал. Система ПРО "Железный купол" ночью не была задействована для перехвата ракет. В ночь на 16 ноября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли ракетные удары по зданию министерства внутренних дел ХАМАСа в Газе. Зданию причинен значительный ущерб. Данных о жертвах нет. Ракетный обстрел Ашдода, Офакима и района Шаар а-Негев. В Ашдоде одна ракета упала в жилом районе (нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния шока), вторая на открытой местности. В Шаар а-Негев ракета попала в дом, возник пожар, причинен значительный ущерб (данных о пострадавших нет). 07:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 16 ноября были нанесены около 150 ударов по пусковым установкам, шахтам и складам, на который хранились ракеты "среднего диапазона". По данным армейской пресс-службы, всего, с момента начала операции, было нанесено около 450 ударов по целям в Газе. Кроме того, ВВС ЦАХАЛа наносили удары по домам и штабам лидеров террора. Пресс-служба уведомляет, что система ПРО "Железный купол" с момента начала операции успешно перехватила более 130 ракет. С 7 до 8 по Беэр-Шеве и окрестностям было выпущено пять ракет. Одна ракета была перехвачена "Железным куполом". Еще пять ракет разорвались в окрестностях Офакима и Сдерота, а также в районе Эшколь. Сообщений о пострадавших не поступало. 08:00. Палестинские террористы выпустили не менее 10 ракет в сторону Ашкелона, Офакима и округа Эшколь. 4 ракеты были сбиты "Железным куполом" над районом Хоф Ашкелон. Сообщений о пострадавших не поступало. 09:00. Десятки ракет и минометных снарядов разорвались в районах, прилегающих к сектору Газы. Сообщений о пострадавших не поступало. Есть данные о причиненном ущербе. Ответственность за обстрелы, которые ведутся во время визита в Газу премьер-министра Египта Хишама Кандила, взяли на себя "Бригады Эль-Кудса" (Исламский джихад). Террористы обстреляли из сектора Газы Ашкелон, Ашдод и Кирьят-Малахи. Сообщается о нескольких взрывах в окрестностях Кирьят-Малахи и между Ашдодом и Ашкелоном. Данных о пострадавших нет. В районе Кирьят-Гата упали две ракеты."Железный купол" сбил ракету, летевшую в сторону Ган-Явне, и несколько ракет над районом Хоф Ашкелон. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля выпустили несколько ракет по дому в Рафиахе, принадлежащему лидеру "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) Мухаммаду Абу Шамале. Зафиксировано точное попадание по цели. О судьбе Абу Шамалы данных нет. 11:00. Ракетные обстрелы израильской территории продолжались и во время визита премьер-министра Египта в сектор Газы. Обстрелам подверглись Ашдод, Ашкелон, Ган-Явне, Хоф Ашкелон, Кирьят Малахи, Эшколь. 12:00. Продолжаются ракетные обстрелы израильской территории. Ракеты разорвались в районе Офакима, регионального совета Йоав, Сдерота, КПП "Кисуфим". Палестинские боевики подбили джип информационного агентства Reuters. Премьер-министр Египта Хишам Кандил сократил время своего пребывания в секторе Газы и досрочно вернулся на родину. 13:00. Несколько ракет было выпущено по Беэр-Шеве. Одна ракета разорвалась на парковке возле жилого дома, причинив значительный ущерб имуществу. В районе Эшколь ранены три человека. В Ашкелоне ракета разорвалась у входа в один из отелей. Две ракеты разорвались на открытой местности в Тель-Авиве. Также были обстреляны Кирьят-Малахи, Кирьят-Гат, Ашдод, Офаким, Нетивот. Не менее 10 ракет были перехвачены батареями ПРО. Террористы ХАМАСа обстреляли Тель-Авив. Пострадавших не было. 15:00. Массированным ракетным обстрелам подвергся Ашдод, ракета разорвалась во дворе дома в Беэр-Тувье. Тревожные сирены прозвучали в Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Ган-Явне, Гедере. ЦАХАЛ возобновил удары по целям в секторе Газы. 16:00. Интенсивный ракетный обстрел Ашдода, Кирьят-Малахи, Явне, ракеты выпущены в сторону Беэр-Шевы и Офакима. "Град" разорвался за пределами Беэр-Шевы, сбиты 6 ракет над Ашдодом. Возобновлены авиаудары по сектору Газы: уничтожены 2 палестинских "ракетчика", ехавшие на мотоцикле в лагере беженцев Шати в Газе, обстрелян дом полевого командира "Бригад Изаддина аль-Касама" Мухаммада Абу Шималы. 17:00. Впервые с семидесятых годов обстрелу подвергся район Иерусалима: тревожная сирена сработала в Иерусалиме, Мевассерет-Ционе, Абу-Гоше и других населенных пунктах в окрестностях столицы. Ракета разорвалась на пустыре на территории поселка Гуш-Эцион, никто не пострадал, не был причинен ущерб. 18:00. Ответственность за обстрел Иерусалима взяло на себя боевое крыло ХАМАС "Бригады Изаддина аль-Касама". Корреспондентка катарского телеканала "Аль-Джазира" Джеки Роланд, находящаяся в секторе Газы, сообщила, что была свидетельницей обстрела. По ее словам, ракета была выпущена из пусковой установки, приводящейся в действие посредством пульта дистанционного управления. Обстрелу подверглась Беэр-Шева. (newsru.co.il)

"Ни одна страна не должна страдать от ракетных ударов наподобие тех, которые претерпел Израиль от боевиков сектора Газа за последние несколько дней. Вопрос в том, как остановить их навсегда", - пишет The New York Times в редакционной статье. 14 ноября Израиль нанес по сектору Газа один из самых яростных ударов с момента своего вторжения четыре года назад. Израильские лидеры также угрожали новой наземной войной. Израиль вправе защищать себя, но нельзя сказать, чтобы операция, проведенная 14 ноября, была самым эффективным способом продвижения его долгосрочных интересов, признает издание. Она вызвала новую волну осуждения Израиля в арабских государствах, включая Египет. Последняя крупная военная кампания Израиля на этой территории в 2008-2009 годах также не решила проблему. Но есть и другие возможности, полагает издание. Израиль мог бы попросить Египет, новое исламистское правительство которого тесно связано с ХАМАСом, посодействовать более продолжительному прекращению огня. Кроме того, Израилю было бы легче добиться поддержки своих актов возмездия, если бы он вступил в серьезные переговоры с властями Палестинской автономии и стал бы работать над достижением долгосрочного мирного соглашения. Израиль начал войсковую операцию в секторе Газа, которую ожидали уже много месяцев, пишет The Guardian. Причина в том, что ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа усилились. Но следует учесть, что обстановка на Ближнем Востоке меняется, советует журналистка Гарриет Шервуд. В секторе Газа сформировались радикальные вооруженные организации, почти не контролируемые правящим движением ХАМАС и тесно связанные с боевиками Синайского полуострова, которые, на взгляд Израиля, близки по идеологии к "Аль-Каиде". Эти силы не склонны прислушиваться к посредникам из египетского правительства, говорится в статье. Некоторые израильские аналитики предостерегают: если в результате военной операции Израиля ХАМАС будет свергнут, джихадистские организации могут заполнить "вакуум власти" и у Израиля появится враг еще страшнее ХАМАС. В любом случае, нынешний президент Египта Морси наверняка резко осудит израильскую операцию. Он давно связан с организацией "Братья-мусульмане", которая в свое время дала начало ХАМАСу, поясняет газета. Еще одна опасность - в том, что "Хизбалла" в Ливане проявит солидарность с Газой. По данным Израиля, у этой организации есть тысячи ракет. "Если военная операция Израиля повлечет за собой большие потери среди мирных граждан сектора Газа, международное сообщество заклеймит ее", - отмечает издание. Резкая критика возможна даже со стороны Обамы, так как он уже победил на выбора(ZMAN.com)

В хоре голосов, однозначно одобряющих "точечную ликвидацию" главы военного крыла ХАМАСа Ахмеда Джабари, резким диссонансом звучит голос военного обозревателя газеты Haaretz Алуфа Бена. Бен пишет, что Израиль убил собственного "субподрядчика" в Секторе Газа: именно Джабари в последние четыре года отвечал за сдерживание террористических группировок и предотвращение ракетныз обстрелов Израиля. Алуф Бен осознает, насколько возмутительно звучат его слова для израильской аудитории: в среду вечером в эфире израильских СМИ Джабари именовали не иначе как "начальником террористического генштаба", "нашим местным Бен-Ладеном", экс-глава правительства Ольмерт назвал его "головой террористической гидры" - абсолютно все подчеркивают, что Ахмет Джабари был главным террористом Газы. Однако в последние пять с половиной лет именно Джабари отвечал за соблюдение условий прекращения огня, пишет Бен. Израиль возлагает на ХАМАС полную ответственность за происходящее в Газе и требует от него пресекать попытки атак против Израиля со стороны всех более мелких террористических группировок. И за выполнение этих требований в последние годы отвечал именно Ахмед Джабари. Как пишет Бен, в обмен на поддержание относительной тишины Израиль снабжал банки Газы наличными деньгами, обеспечивал население сектора инфраструктурой и медицинскими услугами. Джабари был контрагентом Израиля в переговорах об освобождении Гилада Шалита, именно он отвечал за безопасность израильского солдата и его возвращение в рамках сделки. "Теперь Израиль заявляет, что его контрагент не выполнил условий и не обеспечил обещанной тишины на южной границе. До сих пор его обвиняли в том, что ХАМАС не в состоянии установить контроль над группировками боевиков, хотя сам не заинтересован в эскалации", - напоминает обозреватель Haaretz/ - "И после того, как Джабари получил открытое предупреждение (в начале недели Haaretz писала о готовящемся возобновлении покушений на первых лиц ХАМАСа), - ему устроили публичную казнь. Месседж был ясен и прост: провалился - умри. Или, как любит говорить Эхуд Барак, на Ближнем Востоке слабым не дают второго шанса". Мирный активист Гершон Баскин, принимавший участие в переговорах об освобождении Гилада Шалита и с тех пор сохранивший каналы связи с ХАМАСом, сообщил Haaretz, что за несколько часов до ликвидации Джабари получил на руки проект соглашения о заключении постоянного перемирия с Израилем. Баскин обвиняет руководство Израиля в целенаправленном срыве договоренностей: он заявляет, что израильские службы безопасности знали о договоренностях, но, тем не менее, дали добро на точечную ликвидацию. Баскин называет это решение "стратегической ошибкой, которая будет стоить жизни многим невинным гражданам". По его информации, глава военного крыла ХАМАСа в последние два года пришел к выводу, что обмены ударами с Израилем не приносят пользы ни ХАМАСу, ни жителям Газы, - и несколько раз удерживал ХАМАС от попыток ударов по Израилю. Алуф Бен считает, что ликвидация Джабари "войдет в историю израильских предвыборных ликвидаций", которые преследуют, на самом деле, вовсе не военные, а чисто внутриполитические цели: "общество сплачивается вокруг армии, и социально-экономические проблемы уходят с повестки дня". В список "предвыборных войн" некоторые израильские историки включают даже войну Судного дня, когда Голда Меир перед выборами решила ужесточить свою политическую линию и объявила о расширении еврейских поселений на Синае, отвергнув мирное предложение президента Египта Анвара Садата, пишет Алуф Бен. Но этой точки зрения придерживаются немногие - зато операцию "Облачный столп" записывают в категорию предвыборных войн большинство комментаторов как в Израиле, так и за границей. "Политические результаты "Облачного столпа" станут понятны 22 января. Стратегические последствия операции - вопрос более сложный. Израилю придется найти в Газе другого хранителя своих южных границ и обеспечить сохранность мирного договора с Египтом, в котором теперь властвуют "Братья-мусульмане", политические патроны ХАМАСа. Это непростые задачи, и о результатах операции будут судить по степени их выполнения", - заключает журналист. (news.israelinfo.ru)

Пора назвать вещи своими именами - мы ведем войну на истощение на юге страны. Если мы не скажем себе правду, эта война придет в центр страны. В минувшую субботу я участвовал в велопробеге, посвященном памяти одного из своих друзей - из Тель-Авива на юг страны, до киббуца Сде Бокер. Расстояние 180 километров. Несмотря на то, что нас трудно называть выдающимися велогонщиками, мы добрались до Ашдода, обстреливаемого ракетами "Град", в течение 50 минут, а дорога до Сдерота, обстреливаемого "касамами", заняла у нас менее двух с половиной часов. Это расстояние до Тель-Авива "грады" покроют намного быстрее, чем мы. Основные претензии я предъявляю всем израильским правительствам и лидерам в течение последних 10 лет. Мы постоянно слышим о том, что у нас нет палестинских партнеров для ведения переговоров. В секторе Газа правит ХАМАС, и израильское правительство не в состоянии выработать последовательное отношение к этой группировке. Если ХАМАС является легитимным правительством соседнего государственного образования, то следует сесть с ним за стол переговоров и попытаться достичь договоренностей по палестинскому вопросу. В любом случае ХАМАС сильнее и влиятельнее Абу-Мазена. Но если, с точки зрения израильских руководителей, ХАМАС является террористической группировкой, захватившей сектор Газы, то к черту мнение международного сообщества - разберитесь с ним так, как следует разобраться с террористами. В борьбе с террористическими организациями следует наносить удар по голове, животу и хвосту. Делать это систематически и постоянно, а не посредством периодических реакций на обстрел и провокации. Следует наносит прямые удары по лидерам ХАМАСа - в Газе и за ее пределами - всюду и везде. Не дожидаясь их ликвидации в ходе масштабных военных операций, подобных "Литому свинцу". Потому что в ходе таких операций они скрываются в бункерах, укрываются за спинами гражданского населения в больницах и учреждениях ООН. Следует наносить прямые удары в живот - последовательно разрушать военную инфраструктуру террористов. ЦАХАЛ выполняет эту важную работу - но этого недостаточно, поскольку голова и хвост остаются в неприкосновенности. Нанести удар по хвосту - означает заблокировать абсолютным образом всякую связь сектора Газы с Египтом. Из Египта в сектор поступают ракеты дальнего радиуса действия, способные долететь до Тель-Авива, противотанковые ракеты, одна из которых в конце прошлой недели была выпущена по израильскому бронетранспортеру, а также прочие виды вооружения, предназначенные для ведения настоящей войны. В том, что Газа имеет свободную связь с Египтом, виновато израильское правительство, осуществившее программу размежевания в 2005 году. Израиль покинул Гуш-Катиф, не сохранив при этом за собой контроль над филадельфийской осью. В 2008 году правительство совершило еще одну роковую ошибку: в ходе операции "Литой свинец" оно отказалось от попытки вновь взять филадельфийский коридор под свой контроль. ("Маарив")

Израильская армия прилагает все усилия для того, чтобы как можно быстрее передать корпусу противовоздушной обороны ВВС ЦАХАЛа пятую батарею системы ПРО "Железный Купол". Пятая батарея "Железного Купола" должна была поступить на вооружение ЦАХАЛа в январе. Министерство обороны и ЦАХАЛ надеются, что поставку удастся ускорить, и батарея будет развернута уже в ближайшие дни - в субботу, 17 ноября. (mignews.com)

Глава евразийского отдела израильского МИДа Яаков Ливне объявил, что переговоры между Израилем и Украиной относительно создания совместной свободной экономической зоны развиваются успешно, и их следующий раунд пройдет в декабре в Израиле. "Мы начали переговорный процесс и рассчитываем, что соглашение будет подписано очень скоро", - заявил Ливне. Отвечая на вопрос журналистов по поводу возможного вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Ливне сообщил, что, по его мнению, эти две зоны могут сосуществовать. Он отметил, что подобные договоры у Израиля есть с США и Евросоюзом, и указал, что Украина - первая из стран бывшего СНГ, с которой ведутся такие переговоры, поскольку Россия все еще взвешивает их целесообразность. (isra.com)

Крупные игроки израильской экономики пока не сильно встревожены ситуацией на юге страны, сообщает экономическое издание "Калькалист", итожа мнение ряда аналитиков. Паники не наблюдается - таково еще одно важное резюме. Вопрос заключается в том, как долго будет длиться военная операция против террористов, осторожно прогнозируют эксперты. Они считают, что за время военных действий экономика Израиля потеряет примерно двадцать миллиардов шекелей, но это не повлияет на общую экономическую и финансовую устойчивость страны. (mignews.com)

В неприметных бараках военной базы "Тель а-Шомер", расположенной в центре страны, находится подразделение, военнослужащие которого ведут непрекращающийся поединок со злейшими врагами Израиля - палестинскими террористами. Это противоборство носит интеллектуальный характер. Несмотря на то, что отдел химии и материаловедения ЦАХАЛа входит в технологическое управление сухопутных войск, по духу это, скорее, научно-исследовательский институт. Возможно, причина в том, что его глава, доктор Эран Туваль, несмотря на погоны подполковника, напоминает, скорее, университетского профессора. Главная задача доктора Туваля и его подчиненных - подготовить боевые части к "сюрпризам", которые готовит противник. Они исследуют изготовленную террористами взрывчатку, чтобы понять, из чего она состоит и как можно заблаговременно обнаружить, а затем и обезвредить ее. Сюда стекается информация, полученная у задержанных террористов, добытая на транспортах с оружием, которые посылает Иран палестинским террористам, перехваченная при расшифровке направленных боевиками посланий. "Например, вот документы ликвидированного террориста. А в его сумке были обнаружены инструкции по изготовлению различных видов взрывчатки", - говорит подполковник Туваль. Палестинские боевики применяют в основном взрывчатку, которая производится в кустарных лабораториях из материалов, поступающих в сектор Газы на законных основаниях. Например, гидроксид натрия, который используется для очистки сточных вод. Но если к нему добавить используемый для обеззараживания воды гипохлорит натрия и кукурузную муку, необходимую детям Газы, то получится взрывчатое вещество. 23 октября в районе КПП "Кисуфим" был ранен капитан бригады "Гивати" Зив Шилон. Взрывное устройство, лишившее его руки, было изготовлено из перекиси водорода, жидкости для снятия лака и слитой из аккумулятора серной кислоты. Такая взрывчатка всего в два раза уступает по мощности тротилу. В ход идут также румяна, удобрения и даже антифриз. Все это Израиль поставляет жителям сектора в качестве гуманитарной помощи: ведь детям нужно есть, женщинам - ухаживать за собой, а крестьянам - кормить жителей. Нельзя оставить Газу и без сахара. Однако, как рассказал подполковник Туваль, именно из сахара, обработанного с помощью химических удобрений, изготавливается топливо, приводящее в действие ракеты "Касам". "Мы, конечно, даем рекомендации, что ввозить, а что не ввозить в Газу, но, помимо оперативных, есть и другие соображения", - рассказывает наш собеседник. Сюрпризом могут стать не только материалы, из которых изготовлен фугас. Взрывное устройство также может принять самые неожиданные формы. Солдатам ЦАХАЛа уже приходилось сталкиваться с подгузниками и гигиеническими прокладками, пропитанными взрывчаткой на основе антифриза и серной кислоты. Кустарно изготовленное вещество по мощности вдвое превышает стандартный, произведенный в промышленных условиях, тротил. Лаборатории военных химиков расположены в надежно защищенных бункерах, вход в которые герметично закрывают бронированные двери. Принимаются и другие меры безопасности: пол покрывают антистатические коврики, а за всеми действиями следят камеры видеонаблюдения. Работа крайне опасная, и поэтому во время опытов военнослужащие находятся в другом помещении. "Боевики обычно не оставляют рядом с фугасом инструкцию по изготовлению, не пишут "хранить в сухом прохладном месте". Ответы на эти вопросы должны дать мы. Бывает, что они готовят нам ловушки, надеясь, что мы совершим ошибку. Поэтому нужно действовать предельно осторожно. Мы умеем работать с неизвестной взрывчаткой так, чтобы не создавать опасности для сотрудников", - говорит подполковник Туваль. Главный результат идущих в этих лабораториях исследований - не цитируемые коллегами публикации в ведущих научных изданиях, а четкие инструкции о том, как не дать террористам застать врасплох израильских военнослужащих, направляемые командованию сухопутных войск. Здесь готовы отказаться от заслуженной научной славы ради более высокой награды - спасения человеческих жизней. "К сожалению, иногда врагу удается нас удивить. Нужно заставить себя мыслить как террорист, чтобы понять, что еще можно придумать. Например, пока мы не столкнулись с начиненным взрывчаткой детским подгузником, мы и подумать не могли, что это возможно. Приходится учиться мыслить как отъявленные злодеи. Я говорю солдатам: "Пока ничего гнусного не придумаете, домой не пойдете". Для вдохновения мы даже фильмы про злодеев смотрим", - признается Эран Туваль. Особое внимание уделяется качеству личного состава. Звезда отдела - младший лейтенант Бени Фалькович, принимавший участие в реалити-шоу "Красавица и ботаник". Капрал Алекс Ференц стал призером международных конкурсов юных ученых. Капралу Авиталь Вагнер, добившейся блестящих достижений на соревнованиях по плаванью, предложили стать спасателем в армейском бассейне. Однако девушка добилась перевода в подразделение, где может принести больше пользы. Здесь не считают, что жесткие военные рамки ограничивают интеллектуальную свободу. В отделе работают и гражданские специалисты. Однако, по словам подполковника и его подчиненных, подобную работу может выполнять только армейское подразделение - ведь требуется доскональное знание военной доктрины, существующих на поле боя условий. Поэтому, когда Тувалю задают вопрос, кем он считает себя в первую очередь - военнослужащим ЦАХАЛа или ученым-химиком, ответ следует незамедлительно: "Я офицер, занимающийся исследованиями в сфере, имеющей непосредственное отношение к военным действиям. Мы работаем с боеприпасами, занимаемся прогнозированием методов усовершенствования взрывчатки". Химикам ЦАХАЛа приходится иметь дело не только с кустарными, но и с промышленно изготовленными боеприпасами. Здесь задача другая - нужно установить, где были изготовлены системы вооружений, использованные против военнослужащих ЦАХАЛа или мирных израильтян. Несмотря на то, что на них есть заводская маркировка, боевики делают все, чтобы замести следы. Например, в лабораторию поступили обломки противотанковой ракеты, выпущенной из сектора Газы по танку "Меркава" и сбитой системой активной обороны "Ветровка". Вся маркировка была уничтожена. Однако специалисты смогли выяснить, что это ручной противотанковый гранатомет российского производства. Работая с ракетой "Град", выпущенной "Хизбаллой" в дни Второй ливанской войны, подчиненные Туваля провели анализ примесей в стали и установили даже ГОСТ, по которому она была изготовлена, а также выяснили, на каком российском заводе она произведена. После этого президенту России Владимиру Путину была направлена официальная жалоба, и ответственного за продажу оружия "Хизбалле" уволили. "Возможно, это был политический маневр, но меня не интересует, идет речь об игре или нет. Важно то, что мы добрались до источника поставок и перекрыли канал, поскольку российские власти признали нашу правоту. Наш успех позволяет надеяться, что Россия прекратит поставлять оружие врагам Израиля", - заявляет Туваль. Еще одна задача химического отдела - найти способ уменьшить износ военного оборудования, ресурс которого ограничен. В одной из комнат лаборатории находится установка, воссоздающая условия, в которых работают узлы бронетехники или установки "Железный купол". Здесь придумали, как проверять износ не на дорогостоящем двигателе, а на пластинах, изготовленных из тех же материалов, что и он. За работу установки отвечают Авиталь Вагнер, так и не ставшая спасателем в бассейне, и лейтенант Натан Петротик, житель Сдерота, семья которого репатриировалась в Израиль, когда Натану было 2 года. Его задача - продлить срок службы узлов "Железного купола" - наполнена особым смыслом, так как он заботится об установке, защищающей его дом. Не менее важна и другая задача - проверить, как реагируют на условия боя материалы, из которых изготовлена военная техника. В Израиле хорошо помнят, что в ходе Войны Судного дня немало танкистов погибли в результате возгораний в боевом отделении после прямого попадания в танк снарядов и ракет. Нередко такое возгорание приводило к выбросу в замкнутое пространство ядовитых веществ. Для того, чтобы снизить этот риск, лаборатория проверяет, что происходит под влиянием высокой температуры с материалами, находящимися в танке. На основании такого исследования было принято решение о замене установленных в танках "Меркава" сидений. Полиуретан заменили на силикон, что значительно увеличило стоимость. Зато теперь, если кресло загорается, продукт горения - не смертельно опасный цианид, а простой песок. Лейтенант Петротик признается, что атмосфера в подразделении не совсем военная: "Это больше напоминает компанию хай-тека. Мы стараемся быть гибкими. Мы - настоящий исследовательский центр. А армия ставит перед нами задачу мыслить незашоренно. Если у тебя появится интересная идея, здесь сделают все, чтобы обеспечить возможности для ее развития". Капитан Ольга Жарковски, которой вскоре предстоит возглавить одну из лабораторий отдела, также считает, что работает в настоящей академической теплице. "Но нельзя забывать, что к нам поступают материалы, несущие смерть. Мы получаем пули и осколки в крови, нам сообщают имена пострадавших. На это невозможно закрывать глаза", - говорит она. Из наших бесед с личным составом подразделения становится ясно, что до того, как попасть в отдел, они слабо представляли себе, чем им предстоит заниматься. Однако говорят они и о том, что хотели найти в армии применение своему увлечению точными науками. Большинство офицеров пришли сюда после получения академической степени. 2 января 2012 года доктор Эран Туваль был удостоен премии командования сухопутных войск за выдающийся вклад в безопасность Израиля. Под его командованием лаборатория, созданная еще в 1956 году, стала ведущим в мире центром исследований вооружений боевиков, а посещающие ее иностранные специалисты вынуждены признать, что армии их государств значительно уступают ЦАХАЛу в готовности к изменениям, происходящим на современном поле боя. (newsru.co.il)

В среду, 14 ноября, суд Бухареста вынес приговор фигурантам "дела о яйцеклетках". Четверо врачей из Израиля, а также гражданка Румынии, работавшая секретарем в клинике Sabyc, специализировавшейся на услугах экстракорпорального оплодотворения, приговорены к пяти годам тюремного заключения. Трое из четверых израильтян в настоящее время находятся в Израиле. Они намерены опротестовать приговор. О суде, который состоялся в Румынии, сообщает газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на публикацию в румынских СМИ. По данным этого издания, Натан Левит и Гения Зискинд после нескольких месяцев нахождения под арестом, вернулись в Израиль в 2009 году. После их отъезда в Румынии оставались владелец клиники доктор Гарри Мирон и его сын, Яир Мирон. Однако Гарри Мирону удалось добиться снятия запрета на выезд из Румынии и в настоящее время он находится в отпуске в Израиле. Таким образом, из четверых израильтян, являющихся фигурантами этого дела, в Румынии остается только Яир Мирон. В интервью газете "Едиот Ахронот" Яир Мирон, находящийся пока на свободе, высказал предположение, что исполнение приговора будет отложено до рассмотрения апелляции в суде. Он также сказал, что в случае, если суд низшей инстанции, оставит приговор в силе, он намерен обратиться в высший суд. Напомним, что в середине июля румынские службы безопасности арестовали 30 израильских граждан, но вскоре большинство из них были освобождены под залог. Причиной скандала стала незаконная, по мнению румынских властей, деятельность клиники Sabyc, специализировавшейся на услугах экстракорпорального оплодотворения. Клиника была основана в 1999 году, и с тех пор там было проведено около 2 тысяч процедур по искусственному оплодотворению. Нескольким сотням пар, преимущественно из Израиля и Германии, предоставлялись услуги стоимостью от 10 до 15 тысяч евро. Процедура ЭКО проводилась при помощи донорских яйцеклеток, причем в качестве доноров выступали как израильтянки, так и румынки. Правоохранительные органы Румынии сообщают, что в ряде случаев донорами были женщины из малообеспеченных семей, в том числе цыганки. За один курс стимуляции яичников для получения яйцеклеток местным жительницам предлагалось около 1000 леев (200 евро). В Румынии процедуры по оплодотворению с помощью донорской яйцеклетки разрешены только на некоммерческой основе в государственных клиниках. (newsru.co.il)

Уже пять лет БАГАЦ не может вынести решения по апелляции Ассоциации гражданских прав, требующей исключить национальность из списка главных критериев, определяющих степень строгости служб безопасности аэропорта к тому или иному пассажиру. Между тем, как сообщает в среду "Едиот Ахронот", в 2007 году юридический советник ШАБАКа поддержал апелляцию - и его мнение поддержали также тогдашний глава ШАБАК Юваль Дискин и премьер-министр Эхуд Ольмерт. Однако руководство государственной прокуратуры, включая юридического советника правительства Мени Мазуза, категорически отказались принять апелляцию и поддержать план введения менее дискриминационных процедур проверки в аэропорту Бен-Гурион. На протяжении многих лет службы безопасности аэропорта исходят из того, что арабские граждане Израиля - даже если они ничем и никогда себя не скомпрометировали - представляют повышенную угрозу для безопасности полетов: например, они могут, сами того не зная, взять на борт опасный груз, став жертвой злого умысла кого-то из близких или дальних знакомых. На основании этого соображения израильских арабов подвергают в аэропорту особенно придирчивым и длительным, а иногда откровенно унизительным и грубым проверкам. В 2007 году, когда в правительственные органы стало поступать особенно много жалоб на откровенное хамство служб безопасности по отношению к арабским гражданам, юридический советник ШАБАКа А., известный и уважаемый эксперт в сфере безопасности, заявил, что более так продолжаться не может: откровенная дискриминация по признаку национальности вредит стратегическим интересам Израиля и подрывает ту самую безопасность государства, которую она, вроде бы, призвана обеспечивать. По информации "Едиот Ахронот", Дискин и Ольмерт согласились с этой точкой зрения, и Ольмерт даже заявил, что государство готово выделить сотни миллионов шекелей на покупку оборудования, позволяющего обеспечивать безопасность без многочасовых унизительных обысков пассажиров. Речь идет о системах проверки багажа перед погрузкой на борт самолета, без присутствия самих пассажиров. Однако, когда вопрос был вынесен на утверждение прокуратуры и юридического советника Мени Мазуза, те категорически заявили, что действующая система обеспечивает безопасность полетов и потому должна быть сохранена. Юваль Дискин не стал бороться против прокуратуры, но разрешил своему юридическому советнику пойти на беспрецедентный шаг - А. отказался сотрудничать с прокуратурой в составлении официального ответа на апелляцию, и БАГАЦ в итоге получил лаконичный документ, составленный без учета позиции Службы общей безопасности. Государство пообещало БАГАЦ принять меры по уменьшению дискриминации авиапассажиров, и БАГАЦ согласился отложить слушания по апелляции до принятия означенных мер. Парадоксальность истории, рассказанной "Едиот Ахронот", заключается в том, что позиция государства в вопросе безопасности полетов оказалась не зависящей от мнения эксперта ведомства, по должности отвечающего за обеспечение безопасности и лучше всех осведомленного о реальной ситуации в данной сфере. Мени Мазуз в ответ на запрос "Едиот Ахронот" заявил, что газета исказила смысл изложенных фактов. Для израильских арабов проверки в аэропорту Бен-Гурион по-прежнему остаются нелегким испытанием. Апелляция лежит в БАГАЦе, в конце ноября государство обещало представить обновленную версию своего ответа на требования правозащитников. Дифференцированный подход к авиапассажирам остается самым вопиющим примером дискриминации арабов, о нем вспоминают каждый раз, когда заходит речь о нарушении прав человека в Израиле. Депутат Ахмед Тиби не устает напоминать, что за всю историю Государства Израиль не было ни одного случая, когда бы израильский араб попытался совершить теракт в самолете. (news.israelinfo.ru)

Власти Израиля и Палестинской автономии достигли договоренности, позволяющей урегулировать задолженность ПА перед израильской электрической компанией ("Хеврат Хашмаль") в размере 700 миллионов шекелей. В рамках договоренности долг будет постепенно списываться с налогов, собираемых Израилем для ПА на основании соглашений Осло и ежемесячно перечисляемых на счета Палестинской национальной администрации. На текущий момент стороны ведут переговоры о сроках погашения долга, сообщает газета The Marker. (newsru.co.il)

Министр финансов Юваль Штайниц, вне всяких сомнений, наделен тонким чувством юмора. Иначе бы он не заявил в минувшую субботу о своем намерении реформировать Электрическую компанию, включая систему распределения бесплатного электричества для ее сотрудников. Мико Царфати, председатель профсоюзного комитета вышеозначенной компании, слушая заявление Штайница, помирал со смеху. Мы тоже повеселились. Но это был смех сквозь слезы. Потому что эти шутки обходятся нам слишком дорого. Платить по счетам придется именно нам. На прошлой неделе "Хеврат-хашмаль" в очередной раз попала в кризисную ситуацию - у нее кончились наличные. На сей раз это произошло в результате ошибки финансового планирования. Сумма этой ошибки составляет 1,4 миллиарда шекелей. Штайниц отреагировал мгновенно: в ближайшие дни государство переведет на банковский счет гарантийную сумму в размере одного миллиарда шекелей. Это в дополнение к еще шести миллиардам, которые Электрическая компания получила в уходящем финансовом году. Вместо того, чтобы поднять тарифы в связи с прекращением поставок египетского газа, Штайниц и Нетаниягу решили подкупить граждан посредством удешевленных тарифов. Для того, чтобы компенсировать убытки, правительство обеспечило руководство компании гарантийными обязательствами для того, чтобы "Хеврат-хашмаль" смогла мобилизовать необходимый капитал. Одна глупость следовала за другой. Но история с гарантийными обязательствами - это всего лишь еще один симптом тяжелой хронической болезни. Электрическая компания является убыточной вот уже много лет. Таков результат провального управления компанией, которая фактически находится под полным контролем мощного и агрессивного профсоюза. Речь идет о компании, в которой заняты две тысячи ненужных сотрудников. Речь идет о компании, которая платит своим сотрудникам самую высокую заработную плату в стране - в среднем 24 тысячи шекелей в месяц. Сотрудники получают также исключительные социальные условия, субсидируемые отпуска за границей, автомобили от работодателя, колоссальные отчисления в секретные фонды, которыми управляют сами сотрудники, а не администрация компании. Согласно отчету государственного контролера, "обнаружены серьезные финансовые нарушения, связанные с отчислениями в пенсионные фонды "Хеврат-хашмаль" - на сумму 3,4 миллиарда шекелей". Граждане должны понять, что в тот момент, когда они включают свет в своих домах, они фактически платят особые "налоги на электричество", которые поступают прямиком в карманы 13 тысяч сотрудников Электрической компании. Цена на электричество в Израиле пока еще ниже, чем в Европе, однако номинальная цена отнюдь не является окончательной. Есть и скрытый счет, который оплачивают израильские налогоплательщики. Речь идет о колоссальном долге компании, составляющем 65 миллиардов шекелей. Этот долг является прямым результатом запредельных зарплат сотрудников, невероятного избытка кадров и экстремальной неэффективности управления. Недалек тот день, когда компания будет вынуждена просить о списании части долгов, как любой олигарх, оказавшийся в трудной финансовой ситуации. И тогда государство будет вынуждено перевести на счет "Хеврат-хашмаль" десятки миллиардов шекелей, которые будут получены путем увеличения налогов, сокращения бюджета систем образования и социального обеспечения, сокращения расходов на инфраструктуру, сокращения социальных пособий. Так граждане оплатят из своего кармана коррумпированность и разгильдяйство сотрудников Электрической компании и их руководителей. В качестве примера: даже если мы сложим вместе все долги израильских олигархов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации (Льва Леваева, Нохи Данкнера, Ицхака Тшувы, Йоси Маймона и Илана Бен-Дова), мы не достигнем суммы колоссального долга Хеврат Хашмаль. Речь идет о неповоротливой компании с устаревшей системой управления. Поскольку ее сотрудники имеют абсолютный статус постоянного работника ("квиют"), администрация не в состоянии уволить ни одного из них. Даже тех, кто причиняет ущерб компании. И принять на их место молодых и эффективных специалистов. Часть убытков, которые терпит компания, связаны с бесплатной раздачей электричества сотрудникам и пенсионерам, бывшим работникам этого учреждения. При этом в апреле нынешнего года компания приняла решение увеличить ежегодный бюджет бесплатного распределения электроэнергии еще на 30 миллионов шекелей - "потому что выросли цены на горючее". Министерство финансов прекрасно осведомлено о том, что происходит с "Хеврат-хашмаль". И ничего не предпринимает по этому поводу. Сотрудники минфина знают, что в этом вопросе их не поддержит ни министр финансов, ни глава правительства. Поэтому Царфати может смеяться над заявлением Штайница. Он знает, что тот не посмеет что-либо изменить. Уж точно не в канун выборов в кнессет. Новые банкноты поступят в обращение в Израиле во второй половине 2013 года. Об этом сообщает Банк Израиля. Согласно Банку Израиля, две новые банкноты в 50 и 200 шекелей будут отпечатаны во второй половине года. А банкноты в 20 и 100 шекелей напечатают в начале 2014 года. На новых банкнотах (20 шекелей), которые будут выполнены в красном цвете, будет изображена поэтесса Рахель, на банкноте 50 шекелей - Шауль Черняховский, 100-шекелевая банкнота коричневого цвета будет украшена изображением Леи Гольдберг, а на банкноте синего цвета в 200 шекелей будет отпечатан портрет Натана Альтермана, сообщает Ynet. (ZMAN.com)