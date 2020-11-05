Вологда, 5 ноября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Главврач Вологодской городской больницы №1 Павел Шепринский объяснил размещение пациентов в коридорах большим потоком заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Буквально вчера поступили больше 30 человек, одномоментно рассортировать их по половому признаку, тяжести состояния здоровья не всегда представляется возможным. Иногда для того, чтобы пациент был на глазах, мы размещаем его максимально близко к постовой сестре. Она следит за состоянием его здоровья, как капает капельница и так далее. Поэтому иногда дежурный персонал принимает решение, что пациента целесообразно разместить не в палате при наличии свободных мест, а рядом с постом», — заявил Павел Шепринский в видеообращении.

Напомним, фотографии из госпиталя с лежащими в коридоре пациентами опубликовал в соцсетях один из пациентов. В департаменте здравоохранения подтвердили, что в палатах мест не хватает — лечебный корпус предназначен для размещения 180 коек, а развернуты там уже 300. Для размещения больных пришлось задействовать вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовую.