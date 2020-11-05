Берлин, 5 ноября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Дилеры немецкого автопроизводителя Volkswagen приступили в Европе к продажам «заряженной» спортивной версии Golf восьмого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Пресс-служба Volkswagen 320-сильный Volkswagen Golf

Под капотом хэтчбека размещён двухлитровый бензиновый турбированный двигатель TSI EA888 производительностью 320 л. с. (420 Нм). Мотор сочетается с полным приводом 4Motion с функцией управления тягой задней оси.

«Golf R станет первым автомобилем Volkswagen, который до конца этого года выпустит новую систему полного привода: 4Motion с системой R-Performance Torque Vectoring. Эта интеллектуально объединенная в сеть система открывает новое измерение динамики движения», — говорится в сообщении компании.

Силовой агрегат позволяет разогнать авто до «сотни» за 4,7 с. Это на 0,1 с меньше, чем у предыдущей версии модели. При этом на трассе Нюрбургринг авто превосходит предшественника на 19 секунд с круга. Это связано с тем, что турбомотор на 9% мощнее предшественника.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре нынешнего года в РФ было продано 10 674 машины марки Volkswagen — на 12% больше, чем год назад.

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