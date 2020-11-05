В Европе стартовали продажи 320-сильного Volkswagen Golf
Берлин, 5 ноября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Дилеры немецкого автопроизводителя Volkswagen приступили в Европе к продажам «заряженной» спортивной версии Golf восьмого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Под капотом хэтчбека размещён двухлитровый бензиновый турбированный двигатель TSI EA888 производительностью 320 л. с. (420 Нм). Мотор сочетается с полным приводом 4Motion с функцией управления тягой задней оси.
«Golf R станет первым автомобилем Volkswagen, который до конца этого года выпустит новую систему полного привода: 4Motion с системой R-Performance Torque Vectoring. Эта интеллектуально объединенная в сеть система открывает новое измерение динамики движения», — говорится в сообщении компании.
Силовой агрегат позволяет разогнать авто до «сотни» за 4,7 с. Это на 0,1 с меньше, чем у предыдущей версии модели. При этом на трассе Нюрбургринг авто превосходит предшественника на 19 секунд с круга. Это связано с тем, что турбомотор на 9% мощнее предшественника.
Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре нынешнего года в РФ было продано 10 674 машины марки Volkswagen — на 12% больше, чем год назад.
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