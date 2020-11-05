Париж, 5 ноября, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в британской ежедневной газете Financial Times письмо, в котором объяснил международной аудитории свое понимание принципа светскости, в последние две недели ставшее причиной раздражения мусульман по всему миру.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В своем письме, опубликованном в номере Financial Times от 4 ноября, Макрон подчеркнул, что Франция борется против «исламского сепаратизма, а вовсе не против ислама», «против мракобесия, против фанатизма, против агрессивного экстремизма и никогда против религии».

Президент также уточнил, что в его понимании является «исламским сепаратизмом», на почве которого «процветает терроризм». По его мнению, это «некоторые индивиды, которые, как мы опасаемся, могут в любой момент … пойти убивать жителей Франции».

Самуэля Пати». Эммануэль Макрон «В некоторых кварталах, а также в интернете группы, связанные с радикальным исламизмом, учат детей Франции ненависти в отношении Республики, призывают их не уважать законы… Вы мне не верите? Почитайте форумы и социальные сети, на которых распространяется ненависть во имя преданной мусульманской веры. Именно это привело к смерти преподавателя».

Напомним, 3 ноября во Франции началось расследование в отношении двух 12-летних школьников из Страсбурга по делу о«восхвалении терроризма». В ходе мероприятий, посвященных памяти учителя истории Самуэля Пати, жестоко убитого и обезглавленного 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, оба несовершеннолетних студента колледжа открыто высказались в оправдание этого преступления.