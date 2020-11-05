Москва, 5 ноября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 23 ноября 2020 года планирует рассмотреть важный вопрос в деле о банкротстве «Златкомбанка», который лишился лицензии два года назад. Речь идёт о привлечении к субсидиарной ответственности 11 экс-акционеров и руководителей. Сумма требований к ним превышает 856 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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В конце июля 2020 года «Агентство по страхованию вкладов», выступающее для данного юрлица конкурсным управляющим, заявляло о подаче претензии к бывшим топ-менеджерам на сумму 699,778 млн рублей. На сегодня в материалах дела о банкротстве банка сумма претензий составляет уже 856 893 938,24 рубля. По-прежнему в числе ответчиков члены совета директоров и правления, а также крупные акционеры, в числе которых Алексей Ким (доля — 13,4%), Евгений Пристрома — почти 11% и Леон Введенской — более 9,9%.

По данным АСВ, на начало октября 2020 года долги перед кредиторами у банка составляют 896,123 млн рублей. Страховые выплаты на начало ноября 2020 года были произведены на 98,98% — выплачено свыше 516,695 млн рублей, и осталось выплатить 5 333 887,81 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензию банка отозвали 6 декабря 2018 года. К тому моменту он по размеру активов был на 405-м месте в России.