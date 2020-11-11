В России продолжается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Россия находится на четвёртом месте, уступая США, Индии и Бразилии. При этом ряд эпидемиологов предупреждает, что выхода на плато не стоит ожидать раньше середины — конца ноября. Параллельно в регионах власти вводят дополнительные ограничения. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

09:18 05.11.2020 В Москве вновь начала обостряться ситуация с COVID-19. Об этом 5 ноября сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. «Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться», — написал мэр. Читайте подробнее: Собянин о пандемии: «Ситуация снова стала обостряться»

09:22 05.11.2020 В Москве ещё на две недели продлено дистанционное обучение для учеников 6−11 классов — до 22 ноября. Подробности в материале: Собянин продлил дистанционное обучение для учеников 6−11 классов

09:23 05.11.2020 Зафиксированное падение потребительских расходов граждан России в своём телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, то, что худшую с мая 2020 года динамику продемонстрировали расходы на непродовольственные товары (-5% год к году) и сектор услуг (-32%), тогда как траты на продовольствие выросли на 3,1%, а на лекарства и медицинские товары — на 34,3%, говорит о близкой COVID-панике. «Народ склонен запасаться продуктами, поскольку отношение к властным обещаниям за века не меняется: раз клянутся не вводить карантин, значит, точно введут. Народ ставит крест на мечтах о восстановлении потребительского спроса: тратить деньги на ширпотреб или на удовольствия (чревоугодие) он не собирается. В остальном же у нас все хорошо, а дальше будет ещё лучше», — иронизирует эксперт. Читайте подробнее: Эксперт пояснил причину увеличения объема наличных на руках граждан РФ

09:26 05.11.2020 Учеников 6−11 классов школ Самарской области перевели на дистанционное обучение с 9 ноября по 15 ноября. Соответствующее постановление главы региона 4 ноября опубликовано на сайте областного правительства. Согласно документу, министерству образования и науки региона поручено обеспечить предоставление образовательных услуг ученикам с шестого по одиннадцатые классы в дистанционном режиме до 15 ноября включительно. При этом ученики с первого по пятый класс продолжают учиться очно. Читайте подробнее: В Самарской области некоторых учеников временно перевели на «дистанционку»

09:31 05.11.2020 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 63 млн. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Подробности в материале: В России проведено более 63 млн тестов на коронавирус

09:31 05.11.2020 На возможность повторного заболевания COVID-19 влияет иммунный ответ организма человека во время первой болезни. Об этом в интервью радио Sputnik заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Читайте также: Вирусолог рассказал о риске повторного заболевания COVID-19

09:34 05.11.2020 В Москве уменьшилась доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников. Об этом 5 ноября сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. Он прокомментировал свой указ, продлевающий дистанционный режим обучения для учеников с 6 по 11 классы до 22 ноября. Мэр отметил, что уже три недели учащиеся получают знания из дома, и за это время доля заразившихся коронавирусом снизилась примерно вдвое. Читайте подробнее: Собянин объяснил продление дистанционного режима в школах Москвы

09:35 05.11.2020 В Челябинской области к утру 5 ноября было выявлено ещё 179 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб. Из них двое школьников. Всего с весны в регионе обнаружили уже 21 142 заразившегося. Читайте также: В Челябинской области число выявленных случаев COVID-19 превысило 21 тыс

09:37 05.11.2020 Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги для жителей Крыма и Севастополя на 2021 год составит 6,2%. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным, документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Читайте подробнее: Для Крыма и Севастополя утверждён предельный индекс роста платы за ЖКХ

09:38 05.11.2020 В Татарии лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции пациентам, проходящим лечение на дому, начнут выдавать с середины ноября. Республика получит из федерального бюджета 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом. Читайте также: Пациенты в Татарии получат лекарства от COVID-19 для лечения на дому

09:39 05.11.2020 Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 3670 пациентов. Об этом 5 ноября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Это на 202 человека меньше, чем сутками ранее, когда было выписано 3852 пациента. Читайте подробнее: В Москве ещё 3650 пациентов победили коронавирус

09:41 05.11.2020 В Челябинской области к 5 ноября появилась информация о смерти ещё семерых пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Данные привёл оперштаб. От COVID-19 умерли женщины 72, 78 и 86 лет и мужчины 61 года и 84 лет. Ещё двое мужчин (61 и 71 года) скончались по другим причинам. У одного была ВИЧ-инфекция, а у второго — нефросклероз и постинфарктный кардиосклероз. Читайте также: В Челябинской области умерли ещё семеро заразившихся коронавирусом

09:42 05.11.2020 За три недели со дня усиления в Томской области режима повышенной готовности межведомственные группы проверили почти 2,5 тысячи магазинов, кафе и торговых центров. Проверяющие сделали вывод, что жители региона стали реже нарушать масочный режим. Читайте подробнее: Томичи стали реже нарушать масочный режим

09:44 05.11.2020 В Тамбовской области за прошедшие сутки подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в региональном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 99 новых носителях коронавируса. Об этом: В Тамбовской области подтверждено ещё 100 случаев заражения коронавирусом

09:45 05.11.2020 Политолог Алексей Климовский отмечает: «Коронавирус разрушительно повлиял не только на федеральный и региональные бюджеты, но и на их основной источник наполнения — бизнес. Власти стоят перед выбором: пытаться реально ему помочь (не только в отчётах) или продолжать латать бюджетные дыры, решая свои сиюминутные проблемы. К сожалению, поддержка бизнеса со стороны региональных властей почти не ощущается. И неудивительно — у них просто нет на это возможностей. Впрочем, у Федерации теперь тоже. Предприятиям нужны максимальные послабления в части налогов и максимальная дерегуляция, причём как минимум до 2022 года, только с этого времени начнётся процесс восстановления экономики. Если оставшиеся предприятия в ближайшее время закроются — получить с них не получится уже никаких налогов. Ни сейчас, ни в 2021 году. В целом с нынешним дефицитом бюджета в 4−4,5 триллиона рублей Российское государство уже не может позволить себе масштабного стимулирования экономики, но оно должно ей хотя бы не мешать восстанавливаться и оказывать точечную поддержку». Читайте также: Помочь или не мешать: как спасти экономику в регионах

09:46 05.11.2020 Около 75% интернет-пользователей проголосовали за очное обучение в петербургских школах. Опрос проводит вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте». Смольный решил ввести в городе «частичную» дистанционку. Читайте также: Три четверти родителей Петербурга хотят очного обучения для детей

09:51 05.11.2020 Государственная регистрация браков в торжественной обстановке временно приостановлена в отделах ЗАГС Республики Крым, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции региона. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков

09:53 05.11.2020 Две новые инфекционные площадки для пациентов с коронавирусом разворачивают в Белгородской области. В посёлке Прохоровка открыли временный госпиталь для больных пневмонией, а на базе Борисовской ЦРБ готовят дополнительные 200 коек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Белгородской области разворачивают ещё две ковид-площадки

09:54 05.11.2020 В Курганском государственном университете с 9 ноября вводится дистанционное обучение студентов до особого распоряжения. Об этом говорится в соответствующем приказе ректората вуза. Ранее на дистанционный формат обучения перешли Курганская сельхозакадемия и Шадринский педагогический университет. Все школы Курганской области были переведены на удалённую учёбу со 2 ноября 2020 года в связи с пандемией коронавируса и с эпидобстановкой по ОРВИ. Читайте также: В Курганской области на дистанционное обучение перешёл третий вуз

09:54 05.11.2020 Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ по совокупному населению Самарской области превышен на 31,19%. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. По сообщению пресс-службы ведомства, за неделю с 26 октября по 1 ноября текущего года в регионе было зафиксировано 18 446 случаев гриппа и ОРВИ. При этом на 2 ноября по области была зафиксирована заболеваемость ниже эпидемиологического порога в возрастных группах до двух лет (на 77,46%), от трех до шести лет (на 70,83%) и от семи до 14 лет (на 56,65%). Читайте также: В Самарской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 31%

10:04 05.11.2020 Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 5 ноября рассказал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире программы «Утро с мэром». Читайте также: Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заразились коронавирусом

10:05 05.11.2020 В Республике Крым подтверждено 207 новых случаев заражения. Об этом 5 ноября в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 202 новых носителях. Читайте подробнее: В Крыму число носителей коронавируса выросло на 207 человек

10:05 05.11.2020 В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 5 ноября погибшими числятся 195 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три пациента — две женщины в возрасте 58 и 63 лет, а также 60-летний мужчина. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом

10:11 05.11.2020 В Карелии установили новый коронавирусный «рекорд». За прошедшие сутки в регионе выявлено 217 инфицированных — это почти в два раза больше показателя начала недели и на 70 инфицированных больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Подробности в материале: В Карелии поставлен новый коронавирусный «рекорд»

10:14 05.11.2020 Очередные общественные слушания бюджета Приморья на 2021 год прошли в режиме онлайн 3 ноября. На этот раз обсуждение коснулось сфер культуры и спорта. Коррективы в основные параметры бюджета вносят исходя из коронавирусной ситуации. Читайте подробнее: Финансирование спорта и культуры урежут в Приморье из-за коронавируса

10:18 05.11.2020 К неутешительному выводу пришёл сегодня, 5 ноября, вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, оценив выполнение постановления губернатора Александра Осипова в части увеличения числа сотрудников, работающих на медицинских горячих линиях. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по-прежнему ощущается нехватка специалистов. «Сами проверили сегодня, время дозвона, это 28 секунд до линии клинического медицинского центра — нормальный результат, 29 минут — горячая линия Минздрава, 7 минут — скорая помощь. То, что ожидание ответа достигает до получаса, конечно, недопустимо. На заседании оперативного штаба 5 ноября на этом заострим внимание», — сказал Гурулев. Читайте подробнее: Горячие COVID-линии Забайкалья едва справляются с запросами

10:28 05.11.2020 В Петербурге сократили объемы суточного тестирования на коронавирус. Об этом 5 ноября сообщает городской оперативный штаб. За последние сутки в городе на наличие вируса SARS-CoV-2 обследовали 34 319 человек. Это на 2 тыс. человек меньше, чем днем ранее. Об этом: В Петербурге снизились объемы тестирования на коронавирус

10:29 05.11.2020 В трёх крупных городах региона шесть детских садов перевели на круглосуточный режим работы. Семьи, в которых есть врачи или оба взрослых заболели коронавирусом, смогут оставить своих детей под присмотром педагогов. Об этом: В Приморье для детей врачей из «красной зоны» откроют круглосуточные сады

10:30 05.11.2020 Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 57 человек. За минувшие 24 часа в республике было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было зафиксировано 11 244 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 324 человека, в том числе 22 пациента за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19

10:30 05.11.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 158 человек. Об этом сообщили 5 ноября в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов с COVID-19

10:31 05.11.2020 Бесконтрольный приём антибиотиков при заболевании COVID-19 может вызвать печальные последствия, заявила врач-терапевт «УГМК-Здоровье» Екатерина Суняйкина местным СМИ. По словам врача, с первого дня заболевания COVID-19 не стоит принимать антибиотики. Без консультации с врачом пить такие лекарства нельзя. «Бесконтрольный прием в первую очередь грозит тем, что мы исчерпаем резерв антибиотиков», — сказала Суняйкина порталу «Е1». Если резерв будет исчерпан, то в момент реальной необходимости антибиотиков, во время лечения, их не окажется. Об этом: Уральский врач рассказала о вреде самолечения при COVID-19

10:37 05.11.2020 Третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса подготовит правительство Башкирии. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, такое поручение дал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании антикризисного штаба. Читайте также: Правительство Башкирии подготовит третий пакет мер поддержки бизнеса

10:37 05.11.2020 В Татарии в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, разрешается оказывать услуги общественного питания. Соответствующее постановление 5 ноября подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Подробности в материале: В Татарии придорожным кафе разрешили работать круглосуточно

10:37 05.11.2020 На Ставрополье скончалась главный пульмонолог края Наталья Канукова. У нее был диагностирован COVID-19. Врач умерла от осложнений, вызванных инфекцией. Читайте подробнее: Главный пульмоног Ставропольского края скончалась от COVID-19

10:40 05.11.2020 Похороны бывшего губернатора Волгоградской области, члена Совета Федерации Николая Максюты проходят 5 ноября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политика, скончавшегося несколько дней назад от осложнений на фоне коронавируса, похоронят на кладбище Красноармейского района. Читайте также: В Волгоградской области проходят похороны экс-губернатора Максюты

10:40 05.11.2020 За последние сутки коронавирус в Петербурге обнаружили у 1093 человек, что на 62 случая больше, чем сутками ранее. Это новый «рекордный» результат для Северной столицы, второй день подряд преодолевающей рубеж в тысячу зараженных в сутки. Об этом: В Петербурге новый максимум: коронавирус нашли у 1093 человек

10:42 05.11.2020 В Удмуртии по состоянию на 5 ноября выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 135 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9659 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом

10:45 05.11.2020 За истекшие сутки на территории России было выявлено 19 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 19404 новых случая заражения коронавирусом

10:45 05.11.2020 За минувшие сутки в России выявили 19 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе. Это на 364 случая меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 19 768 положительных тестов. Среди регионов лидируют Москва (5255 случаев заражения), Санкт-Петербург (1093) и Подмосковье (588). Подробности в материале: В России выявили 19404 новых случая заражения коронавирусом

10:45 05.11.2020 За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 178 человек. Читайте также: Трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки

10:46 05.11.2020 В Ленинградской области за последние сутки найден 161 новый носитель коронавируса. Это на два случая меньше, чем было в предыдущий день, но на 20 случаев больше, чем было двумя днями ранее. Также увеличился список жертв. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки подтвердили 161 новый случай коронавируса

10:48 05.11.2020 Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут проводить в Ивановской области за счёт жильцов. Как сообщили в пресс-службе региональной Службы государственной жилищной инспекции, вопрос об установлении платы за проведение профилактических мероприятий собственники жилых помещений должны в ближайшее время рассмотреть на общих собраниях. Подробности в материале: В Ивановской области дезинфицировать подъезды будут за счёт жителей

10:49 05.11.2020 Депутаты Госсобрания Якутии 5 ноября приняли в первом чтении проект трёхлетнего бюджета республики. «Законопроект сформирован в условиях пандемии коронавирусной инфекции и крупнейшего мирового экономического кризиса, который влияет на экономику республики в силу экспортоориентированности крупнейших компаний Якутии», — сказал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом: Коронавирус и мировой кризис скорректировали бюджет Якутии

10:51 05.11.2020 У жителей Челябинской области уменьшается страх заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли психологи Челябинского государственного университета в ходе опроса населения, сообщает пресс-служба вуза. Сейчас граждан больше волнуют экономические последствия пандемии, нежели угроза заражения. И они вынуждены принимать меры для стабилизации своего экономического положения, при этом порой игнорируя необходимость самоизоляции и соблюдения мер профилактики. «При этом страх заразиться уменьшается, что приводит к росту заболеваемости и к нивелированию мер региона по борьбе с пандемией», — говорится в сообщении. Об этом: Психологи: страх заразиться коронавирусом уменьшается

10:51 05.11.2020 За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 292 человека. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе столицы. «Зафиксировано 292 летальных исхода», — говорится в информации. Это на 97 человек меньше, чем сутками ранее, когда скончались 389 человек. Читайте также: В России от коронавирусной инфекции умерли за сутки 292 человека

10:51 05.11.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 5 ноября провели 546 282 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5961 тест на коронавирус. Читайте также: Жители Удмуртии сдали более 546 тыс. тестов на коронавирус

10:53 05.11.2020 165 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 5 ноября, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2940 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом

10:53 05.11.2020 Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки сократилась более чем на 60%. Как сообщает 5 ноября оперативный штаб, за последние 24 часа в городе зафиксировали «всего» 26 летальных исходов. Это было ожидаемо, учитывая выходной день, во время которых в Северной столице стабильно снижаются объемы работы по установлению причин смерти. Подробности в материале: Суточная смертность в Петербурге снизилась после нового «рекорда»

10:58 05.11.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать систему бесплатного обеспечения защитными масками и разобраться с качеством средств индивидуальной защиты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября. Подробности в материале: Миронов призвал разобраться с качеством масок

11:01 05.11.2020 В Чувашии растёт темп суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте также: За сутки в Чувашии выявлено 63 носителя коронавируса

11:01 05.11.2020 Власти семи районов Приморья приняли решение о продлении осенних каникул в школах. Читайте также: В семи районах Приморья продлили школьные каникулы

11:02 05.11.2020 С 9 ноября учащиеся 9-х и 11-х классов нижегородских школ продолжат обучение в очном формате. Решение продиктовано многочисленными просьбами родителей старшеклассников, а не ситуацией с распространением коронавируса. Об этом: Нижегородские школьники 9 и 11 классов продолжат учиться в очном формате

11:03 05.11.2020 В Оренбургской области рекомендовано продлить осенние каникулы для учеников первых и вторых классов ещё на неделю — до 15 ноября, сообщает региональный минобр. Читайте подробнее: В Оренбуржье ученикам начальной школы могут продлить каникулы

11:04 05.11.2020 В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 5 ноября заражены коронавирусом 8 649 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 53 пациента. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 676 человек, за сутки — 32 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 112 случаев. Читайте подробнее: В Татарии за сутки коронавирус подтверждён у 53 человек

11:06 05.11.2020 137 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 5 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. «За последние сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена в 24 муниципальных образованиях. Среди заболевших 79 женщин и 58 мужчин в возрасте до 84 лет. Несовершеннолетних пациентов шестеро, младшему из которых шесть лет, а старшему — 17», — уточнили в оперштабе. Подробности в материале: На Кубани число носителей коронавируса стабильно растёт

11:07 05.11.2020 В Свердловской области подтверждено ещё 287 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября в оперштабе региона. Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (+84), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов. Для сравнения, 4 ноября оперштаб докладывал о 277 новых носителях коронавируса, 3 ноября — о 283. Всего в регионе подтверждено 37 613 случаев выявления коронавируса. Об этом: На Среднем Урале выявили ещё 287 носителей коронавируса

11:09 05.11.2020 Новый «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом установлен 5 ноября в Волгоградской области — 217, что на четыре больше предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выросло суточное число заражений коронавирусом

11:11 05.11.2020 В Ульяновской области официально подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Подробности в материале: В Ульяновской области победили коронавирус ещё 35 пациентов

11:12 05.11.2020 Забайкалье получило дополнительные средства в размере 213 млн рублей для выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера. «Таким образом, объем средств, предусмотренных в бюджете края на стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 врачам, составит почти 940 миллионов рублей», — уточнил чиновник. Подробности в материале: Забайкальские медработники получат ещё 213 млн рублей за COVID-19

11:13 05.11.2020 Жителям Нижегородской области не старше 16 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Сопровождающими могут быть родители, опекуны или лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья несовершеннолетних. Об этом: Нижегородским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых

11:14 05.11.2020 В Псковской области за последние сутки выявлено 118 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 ноября в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем было за предыдущие сутки. Читайте также: В Псковской области выявили 118 новых инфицированных коронавирусом

11:15 05.11.2020 С начала пандемии в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 5 ноября подтвердилась у 16 091 человека, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 169 пациентов. Всего выздоровели 11 563 человека, за сутки — 47 пациентов. 195 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений. Об этом: Число носителей SARS-CoV-2 в Пензенской области превысило 16 тыс. человек

11:17 05.11.2020 До сих пор нет информации о том, как будет проходить муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года заключительный этап был отменен. Читайте подробнее: Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в Москве

11:17 05.11.2020 По состоянию на 5 ноября в Красноярском крае выявлено 27 962 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 312 случаев заражения. Подробности в материале: В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 28 тысяч человек

11:18 05.11.2020 В Тверской области за прошедшие сутки подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом, это на семь случаев больше, чем сутками ранее. Данные опубликовал региональный оперативный штаб 5 ноября. Подробности в материале: В Тверской области растёт число пациентов с СOVID-19

11:21 05.11.2020 Возможность получения листков нетрудоспособности для работающих жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлена до 6 декабря 2020 года. Такая мера связана с необходимостью соблюдать самоизоляцию — ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Читайте подробнее: Больничные для пожилых работающих нижегородцев продлили на месяц

11:22 05.11.2020 100 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 5 ноября, что на три меньше предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 442 пациента с подтверждённым диагнозом, в том числе девять детей. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили ещё 100 случаев заражения коронавирусом

11:25 05.11.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 5 ноября в краевом оперативном штабе. Читайте также: В Красноярском крае скончались 707 пациентов с коронавирусом

11:27 05.11.2020 В Севастополе подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 5 ноября в пресс-службе правительства города. Читайте также: В Севастополе за сутки выявили 81 нового носителя коронавируса