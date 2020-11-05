Саракташский район, Оренбургская область, 5 ноября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. В Саракташском районе Оренбургской области вечером 4 ноября произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, двое госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Сгоревший автомобиль

По данным полиции, на 57-м километре трассы Оренбург-Орск 24-летний орчанин, управляя автомобилем «ЗАЗ SENS», выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «Джип».

После тарана «ЗАЗ SENS» загорелся, его водитель погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель «Джипа» с множественными травмами доставлен в больницу Саракташского района, а пострадавший пассажир — в клинику Оренбурга.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью, к ликвидации пожара привлекали шесть человек и две спецмашины.