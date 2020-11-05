Барнаул, 5 ноября, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Нужно не отказываться от современных технологий, а правильно их использовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков, комментируя способы оставаться невидимым в Сети.

DariuszSankowski Смартфоны

По словам эксперта, намного важнее в целом пересмотреть отношение к своему смартфону. И запомнить — это не телефон.

«Это кошелек, личный дневник, личный секретарь. Вы не отказываетесь от обычного кошелька. Или личного дневника. Вы просто ограничиваете к нему доступ. Точно так же нужно поступать со своим смартфоном. Он ваш, и только ваш. Посторонние не должны брать его в руки. Особенно без спроса. Однако с разрешением посторонним с ним работать нежелательно.

Это личный носитель конфиденциальной информации. Такое отношение защитит от большинства опасностей. Не нужно отказываться от современных технологий. Нужно правильно их использовать», — резюмировал Алексей Ушаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал о способах оставаться невидимым в Сети. По его словам, необходимо использование особых почтовых серверов с вариантом шифрования end-to-end и выход в интернет через прoкси-сервера, которые маскируют IP-адресa. Также, по словам эксперта, лучше пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством.