Москва, 5 ноября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил требование кредиторов основателя и экс-акционера «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, обязав финансового управляющего отложить первое собрание кредиторов. В рамках дела о банкротстве банкира заявители потребовали перенести первое собрание, мотивируя тем, что в реестр включен только один кредитор с суммой 1,709 млрд рублей, а претензии остальных кредиторов с существенно большим объёмом требований пока не рассмотрены. Судья заявление удовлетворил в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

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В ходе слушаний сообщалось, что только претензии компании «Левит» и С. К. Симановского, основанные на решении районного суда, составляют более 1,9 млрд рублей. Но и они не единственные заявленные на сегодня.

«Кроме того, к рассмотрению приняты требования ПАО «Промсвязьбанк» на сумму более 278 млрд рублей, требования Кузнецовой Т. С., Савельева С. Н., Смирнова В. А., Сорокина Д. В., Яновского К. Н. на общую сумму более 108 млн рублей и компании «Рашфорд Корпорит Лимитед» в размере более 182 млн рублей», — уточнялось в материалах дела.

Управляющий экс-банкира сообщил, что первое собрание отложено «до рассмотрения требований ООО «Левит», Симановской С. К., ПАО «Промсвязьбанк». Дата собрания будет сообщена дополнительно.

На собрании планировали рассмотреть 11 вопросов, в том числе проект плана реструктуризации долгов гражданина, вопрос о заключении мирового соглашения и самый главный вопрос — о признании «гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества».

На 19 января 2021 года судом также назначено заседание, в рамках которого рассмотрят требования иностранного кредитора — MARBALE UNIVERSAL CORP (Марбэйл Юниверсал Корп) о включении задолженности в реестр. Сумма не уточняется.

Ранее Дмитрий Ананьев попытался обжаловать введение реструктуризации задолженности — первого этапа процедуры банкротства, которую инициировала «Зерновая компания «Настюша».

Напомним, Дмитрий и Алексей Ананьевы на сегодня проходят фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях на 4 млрд рублей. Они были заочно арестованы судом ещё год назад. Помимо этого, братья — соответчики по иску «Промсвязьбанка», подконтрольного государству. Сумма претензий, фигурирующих как убытки, по делу превышает 282 млрд рублей.