Основателю «Промсвязьбанка» насчитали долги на 282 млрд рублей
Москва, 5 ноября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил требование кредиторов основателя и экс-акционера «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, обязав финансового управляющего отложить первое собрание кредиторов. В рамках дела о банкротстве банкира заявители потребовали перенести первое собрание, мотивируя тем, что в реестр включен только один кредитор с суммой 1,709 млрд рублей, а претензии остальных кредиторов с существенно большим объёмом требований пока не рассмотрены. Судья заявление удовлетворил в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.
В ходе слушаний сообщалось, что только претензии компании «Левит» и С. К. Симановского, основанные на решении районного суда, составляют более 1,9 млрд рублей. Но и они не единственные заявленные на сегодня.
Управляющий экс-банкира сообщил, что первое собрание отложено «до рассмотрения требований ООО «Левит», Симановской С. К., ПАО «Промсвязьбанк». Дата собрания будет сообщена дополнительно.
На собрании планировали рассмотреть 11 вопросов, в том числе проект плана реструктуризации долгов гражданина, вопрос о заключении мирового соглашения и самый главный вопрос — о признании «гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества».
На 19 января 2021 года судом также назначено заседание, в рамках которого рассмотрят требования иностранного кредитора — MARBALE UNIVERSAL CORP (Марбэйл Юниверсал Корп) о включении задолженности в реестр. Сумма не уточняется.
Ранее Дмитрий Ананьев попытался обжаловать введение реструктуризации задолженности — первого этапа процедуры банкротства, которую инициировала «Зерновая компания «Настюша».
Напомним, Дмитрий и Алексей Ананьевы на сегодня проходят фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях на 4 млрд рублей. Они были заочно арестованы судом ещё год назад. Помимо этого, братья — соответчики по иску «Промсвязьбанка», подконтрольного государству. Сумма претензий, фигурирующих как убытки, по делу превышает 282 млрд рублей.