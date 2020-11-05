Пермь, 5 ноября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Администрация Перми объявила о закупке ещё 15 новых трамваев. Согласно документации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, начальная (максимальная) цена лота составляет 705 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет муниципального унитарного предприятия «Пермгорэлектротранс».

Zakupki.gov.ru Внешний вид новых трамваев, которые поступят в Пермь

Заявки на участие в электронном тендере принимаются до 11 ноября. Сам аукцион пройдет 23 ноября. Победитель должен осуществить поставку шести трамваев в Пермь до 31 декабря 2020 года, еще девяти — до 1 марта 2021 года.

Вагоны должны быть новыми, а внешний вид транспорта должен соответствовать макету, представленному заказчиком.

Трамваи должны быть оснащены навигатором, информационным табло, системой учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Все вагоны — низкопольные. Вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Добавим, в столице Пермского края проходит транспортная реформа. В ее рамках обновляется автопарк. В конце 2019 года город при поддержке краевых властей приобрел девять новых трамваев. Ранее были закуплены 90 новых автобусов для муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс».