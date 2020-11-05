Пермь готова купить новые трамваи за 705 млн рублей
Пермь, 5 ноября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Администрация Перми объявила о закупке ещё 15 новых трамваев. Согласно документации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, начальная (максимальная) цена лота составляет 705 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет муниципального унитарного предприятия «Пермгорэлектротранс».
Заявки на участие в электронном тендере принимаются до 11 ноября. Сам аукцион пройдет 23 ноября. Победитель должен осуществить поставку шести трамваев в Пермь до 31 декабря 2020 года, еще девяти — до 1 марта 2021 года.
Вагоны должны быть новыми, а внешний вид транспорта должен соответствовать макету, представленному заказчиком.
Трамваи должны быть оснащены навигатором, информационным табло, системой учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Все вагоны — низкопольные. Вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.
Добавим, в столице Пермского края проходит транспортная реформа. В ее рамках обновляется автопарк. В конце 2019 года город при поддержке краевых властей приобрел девять новых трамваев. Ранее были закуплены 90 новых автобусов для муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс».