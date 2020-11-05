Оренбург, 5 ноября, 2020, 07:14 — ИА Регнум. В центре Оренбурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Пострадали четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Автоавария в центре Оренбурга

По данным полиции, вечером 4 ноября на ул. Володарского произошло столкновение иномарки «Ягуар» и автобуса. Автомобиль выехал на полосу встречного движения.

В ходе проверки установлено, что иномаркой управлял 24-летний водитель. Молодой человек и девушка-пассажир госпитализированы. Кроме того, медпомощь потребовалась двум пассажирам автобуса.