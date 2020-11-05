Москва, 5 ноября, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы взыскал с Министерства обороны России в пользу АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» более 25 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Сумма требований истца, который работает в сфере поставки услуг ЖКХ, составляла 37,588 млн рублей, но судья Константиновская удовлетворила их лишь частично.

«Взыскать с Министерства обороны РФ в пользу АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 25 088 098 рублей 31 копейку неустойки. В остальной части иска отказать», — отмечалось в вердикте.

Напомним, в конце августа 2020 года за сутки министерство получило от управления ЖКХ сразу семь исков. Общая сумма по ним превысила 122 млн рублей.