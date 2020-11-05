Минобороны России обязали выплатить многомиллионную неустойку
Москва, 5 ноября, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы взыскал с Министерства обороны России в пользу АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» более 25 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Сумма требований истца, который работает в сфере поставки услуг ЖКХ, составляла 37,588 млн рублей, но судья Константиновская удовлетворила их лишь частично.
Напомним, в конце августа 2020 года за сутки министерство получило от управления ЖКХ сразу семь исков. Общая сумма по ним превысила 122 млн рублей.
Для справки: управление было учреждено в 2009 году самим министерством. Некоторое время назад правительство РФ закрепило за АО статус единственного поставщика услуг ЖКХ по государственным контрактам для нужд Минобороны РФ. В 2017 году, как отмечено на сайте АО, обслуживание коммунальных объектов министерства было прекращено.