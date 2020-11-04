Киев, 4 ноября, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Бразилии Жаир Болсонару провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили 4 ноября в пресс-службе украинского лидера.

President.ua Владимир Зеленский

«Главы государств позитивно оценили нынешний уровень двустороннего политического диалога… — говорится в сообщении. — Обсуждено состояние выполнения имеющихся двусторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне».

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили сотрудничество в военно-технической и оборонной сфере, двустороннюю торговлю, а также планы по дальнейшему сотрудничеству в исследовании космоса.

Как передавало ИА REGNUM, в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 4 ноября на официальном сайте главы государства, отмечалось, что заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов уволен со своего поста.

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