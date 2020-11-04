Вашингтон, 4 ноября, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа потребует пересчета голосов в Висконсине из-за сомнений в честности выборов в ряде округов штата, 4 ноября сообщает Politico.

(сс) Lorie Shaull Избирательный участок в США

«Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов» , — заявил глава штаба Билл Степьен.

В Мичигане и Висконсине после подсчета около 90% голосов лидировал Трамп, однако к 95% ситуация резко изменилась, вперед вышел кандидат от демократов Джо Байден.

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