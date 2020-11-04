Мурманск, 4 ноября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем поздравительном посте назвал способность к объединению важнейшей национальной чертой россиян.

Https://vk.com/chibis.andrey Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

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«Неодолимая сила единства нашего народа не раз спасала Россию от, казалось бы, неминуемой гибели. Более того, именно это умение ставить общее выше частного лежит в основе всех мирных и военных побед нашей страны и является важнейшей чертой российского национального характера», — написал губернатор «Вконтакте».

Https://vk.com/chibis.andrey Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Чибис напомнил, что яркими иллюстрациями народного единстваа послужили и освоение сурового арктического края, и героическая защита Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«Пандемия коронавируса лишь ещё раз проявила нашу способность к объединению в интересах общества и взаимовыручке. Поэтому Россия была, есть и навеки останется великой и непобедимой», — добавил глава региона.