Москва, 4 ноября, 2020, 21:25 — ИА Регнум. К президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России обратился в ходе телефонных переговоров белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом 4 ноября сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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«Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой.. — говорится в сообщении. — Путин эту идею поддержал».

В пресс-службе добавили, что во время ближайших переговоров вопрос после проработки будет более детально обсужден.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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