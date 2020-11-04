Лукашенко поздравил жителей России с Днем народного единства
Москва, 4 ноября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба Кремля.
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»Лукашенко поздравил Путина и всех российских граждан с Днём народного единства», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, проблематику урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также дали высокую оценку «сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».
Напомним, ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко 4 ноября.
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