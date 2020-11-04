Вашингтон, 4 ноября, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о вероятных подтасовках в ходе подсчета голосов в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Они находят голоса за Байдена повсюду — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Очень плохо для нашей страны!» — написал Трамп в Twitter.

Трамп пока лидирует в Пенсильвании. В Висконсине и Мичигане он внезапно потерял лидерство, хотя при подсчете примерно 90% голосов обгонял кандидата от демократов Джо Байдена.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Читайте также:Байден отбирает у Трампа штат Мичиган