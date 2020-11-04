Вашингтон, 4 ноября, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден ещё больше увеличил отрыв от действующего главы Белого дома Дональда Трампа в одном из ключевых штатов Мичигане. Об этом сообщает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Так, после обработки 96% голосов Байден набирает 2 586 566 голосов (49,5%), Трамп — 2 553 774 (48,9%). Ранее Трамп лидировал в этом штате.

ИА REGNUM напоминает, ранее 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп обратился к нации со словами «мы выиграли везде, мы выиграли всё, мы выиграли даже там, где вообще этого не ожидали». Трамп объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, хотя технически официальный подсчет голосов там еще не закончен.