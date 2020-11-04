Кострома, 4 ноября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. В Костромской области по требованию Роспотребнадзора обязательную самоизоляцию пенсионеров распространили на новые районы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Наталья Диева ИА REGNUM

Теперь покидать дом без веской причины запрещено жителям Костромского, Буйского, Галичского, Шарьинского, Красносельского, Нерехтского районов, а также городов Буй и Нерехта. Ранее эти правила действовали только в Костроме, Мантурове, Галиче, Волгореченске и Шарье.

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Кроме того, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет на территории региона продлён до 19 ноября 2020 года. Контролировать его соблюдение по-прежнему будут «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, росгвардейцев, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления.

Тем временем в Костромской области не снижается число ежедневно выявляемых случаев инфицирования новым коронавирусом. Как сообщает 4 ноября региональный оперативный штаб, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 127 человек, 51 пациент излечился. В регионе скончались две больные — пожилые женщины 62 и 66 лет. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 154. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 7841 заражённого, 5297 выздоровели. В больницах находится 307 человек, ещё 2083 гражданина лечатся на дому.