Киев, 4 ноября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В ближайшую пятницу, 6 ноября, правительство Украины представит итоги «экономического аудита страны», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, вместе с аудитом страны, власти представят экономическое видение для Украины до 2030 года.

«Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва. У нас амбициозная цель и есть потенциал для ее достижения», — сказал премьер, однако не уточнил других подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский в послании к Раде заявил, что правительство провело «полноценный аудит государства» и в течение двух недель представит его результат. Он отметил, что в рамках этого аудита его команда попыталась понять, «что не так было сделано в управлении экономикой Украины за многие годы и как это исправить».

2 ноября первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук заявил, что результаты аудита представляют собой «чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины». По его словам, документ даст возможность посмотреть, в каком состоянии экономического развития Украина находится сейчас.

Вместе с тем, представители власти так и не сообщили, кто именно занимался и аудитом и по какой методике. Ранее разработки правительства Шмыгаля вызывали резкие критические отзывы — Рада так и не приняла программу действий нынешнего кабмина, а внесенный в парламент проект госбюджета-2021 был жестко раскритиковал даже представителями «Слуги народа».