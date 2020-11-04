Вашингтон, 4 ноября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Twitter скрыл заявление президента США Дональда Трампа о попытке оппонентов «украсть» победу на выборах — соответствующий «твит» президента помечен как нарушающий правила.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы лидируем, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Нельзя добавлять голоса после закрытия участков!» — заявил Трамп.

По итогам предварительного подсчета голосов Трамп и республиканцы лидируют. За демократов и их кандидата Джо Байдена проголосовало большее совокупное число граждан США, однако по голосам выборщиков пока лидирует Трамп.

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