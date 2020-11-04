Москва, 4 ноября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Заявление автора Telegram-канала «Записки охотника» о том, что он обнаружил, как военный транспортник Ил-76 российских ВКС изменил маршрут полёта на базу России «Хмеймим» в Сирии через Турцию и пролетел на Ираном, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Mil.ru ВКС РФ

«И что, интересно знать, нас заставит делать это «тайно»? Если надо вооружение доставить, мы это возьмем и доставим и спрашивать никого не станем», — написал Андрей А.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что «данное решение» является правильным. Они выразили своё недоверие главе Турции Реджепу Эрдогану и считают, что будет намного безопаснее не летать военным самолётам РФ над Турцией.

«Правильно, неизвестно что у этого султанчика в голове. Он уже на деле показал, когда нашего посла убили, когда истребитель сбили и т.д.», — написал пользователь БК.

Другие отметили, что такое решение должно было произойти намного раньше, сразу, когда Турция решила оказывать своё влияние на конфликт в Нагорном Карабахе. Пользователи уверены, что Турция является враждебной страной и ВКС РФ над её территорией летать не должны.

«Турция во все времена была вражеской страной», — написал пользователь Александр.

Нашлись и те, кто принял такой полёт российского лайнера за намёк, который военные России сделали властям Турции. По их видению, это уже не первый случай, когда официальные власти России заявляют о «небезопасности Турции».

«Ещё один намёк Турции, что хватит устраивать войны и плодить террористов у границ РФ — первый намёк был вчера, когда Роспотребнадзор заявил, что 90% приезжих с короновирусом — приехали из Турции. Эрдоган, может стоит понять эти намёки, и перестать быть выскочкой?», — написал пользовательАрнольд А.

Напомним, 4 ноября автор Telegram-канала «Записки охотника» сообщил о том, что он обнаружил, как военный транспортник Ил-76 российских ВКС изменил маршрут полёта на базу России «Хмеймим» в Сирии через Турцию и пролетел на Ираном.