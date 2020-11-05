Калуга, 5 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Отделение Почты России Калужской области совместно с Обнинской ассоциацией социально значимых инициатив «Народный проект» выпустила почтовую карточку, посвященную премьерному показу фильма «Подольские курсанты». Об этом 5 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист УФПС Калужской области Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Почтовая карточка к фильму «Подольские курсанты»

На почтовой карточке изображен памятник курсантам Подольских военных училищ в калужском селе Ильинское. Автор фотографии Андрей Первов. Ранее в почтовое обращение поступила марка из серии «Современный российский кинематограф», посвященная фильму «Подольские курсанты». Данная марка доступна в мобильном приложении с дополненной реальностью mARka. Наведя смартфон на марку, можно увидеть официальный трейлер фильма.

Идея кинопроекта «Ильинский рубеж» объединила вокруг себя людей различных профессий и интересов. В Подольске в работу активно включился благотворительный Фонд имени подольских курсантов, в Обнинске — некоммерческая Ассоциация «Народный проект». Генеральным продюсером фильма стала студия «Военфильм» Игоря Угольникова.