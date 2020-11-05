Пхеньян, 5 ноября, 2020, 04:00 — ИА Регнум. Северокорейская ракета, продемонстрированная на военном параде 10 октября стала объектом бурного обсуждения военными экспертами. Почему новое достижение ракетостроителей КНДР действительно может серьезно напугать США, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Новая ракета в составе подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на одиннадцатиосном шасси привлекла внимание специалистов сразу несколькими параметрами. Во-первых, она на два метра длиннее своей предшественницы Hwasong-15, а ведь уже она гарантированно достигала любой точки на территории США. Зачем же нужна дополнительная мощь и грузоподъемность?

Ответ на это дает форма головной части, позволяющая предположить, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете с разделяющимися модулями. А перехватить такую ракету для ПРО гораздо труднее. Во-вторых, КНДР продемонстрировала не одну, а целых четыре ПГРК с такими ракетами. И как она ухитрилась их создать в условиях санкций?

Читайте статью Владимира Васильева «Северная Корея создала ракету, способную преодолеть ПРО США».