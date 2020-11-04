Киев, 4 ноября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время заседания парламента предложил единственно правильный сценарий выхода из ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда, который поддерживают все, включая Венецианскую комиссию, но кроме «Слуг народа».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом заявил в своем комментарии 4 ноября украинский политолог Михаил Чаплыга.

Эксперт напомнил, что конституционное право — это та отрасль, в которой власти следовало бы прислушаться к Медведчуку, ведь он является одним из «отцов» нынешней Конституции Украины.

«Единственный здравый сценарий — «когда не знаешь, как поступить, поступай по закону». Конституционный суд признал неконституционными контрольные полномочия антикоррупционных и наказание за неверную декларацию? Хорошо! КС — это истина в последней инстанции. Так соберите Раду и примите новые законы — чтобы и содержание, и процесс принятия отвечали Конституции… В Раде такой сценарий был предложен. Нет, не «слугами». Этот вполне очевидный вариант предложил Медведчук. В чем, в чем, а в конституционном праве он разбирается на отлично — как никак, а он тоже один из отцов Конституции. Кстати, его модель парламентско-президентской республики действует уже более 10 лет, мы и сейчас по ней живем», — отмечает Чаплыга.

Он подчеркнул, что позиция Медведчука в этом вопросе полностью совпадает с позицией, ранее высказанной Венецианской комиссией.

«Прогнозирую — чем дальше, тем больше будет сторонников этого сценария. Тем более что позиции Венецианской комиссии и Медведчука звучат в унисон — они сразу назвали поведение Зеленского и «зеленой» гоп-компании «грубым нарушением конституции», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского, которым планируется разогнать нынешний состав Конституционного суда. В частности, в письме подчеркнули, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением конституции и основополагающего принципа разделения власти. Комиссия уверена, что нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией.