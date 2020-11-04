Тюмень, 4 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В одном из торговых центров Тюмени молодые активисты провели праздничный турнир по сбору спилс-карты России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Photo 2020-11-04 13-39-30

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Согласно заданию состязания тюменцам было необходимо собрать спилс-карту России, состоящую из 85 магнитных элементов-регионов. Количество попыток было не ограничено, главная цель соревнования — проверить знания по географии нашей многонациональной страны. Наилучший результат показала тюменка Кристина Левина, собравшая карту Российской Федерации за 4 минуты и 55 секунд. Всего в акции приняли участие более 50 посетителей торгового центра.

«День народного единства — уникальный праздник для нашей страны. В этот день под эгидой единого государства объединились представители множества национальностей. Я считаю важным говорить о необходимости единства народа и отмечать этот праздник», — делится впечатлениями участница акции «Мы вместе» Юлия.

Также 4 ноября отделение «Молодой Гвардии» в Заводоуковске запустило тематический фото-флэшмоб «Мы едины!». Для участия в нём необходимо сделать фотографию в одном из двух вариантов — в костюме одной из народностей, живущих в России, или в окружении элементов народного промысла. И разместить фотографии в социальных сетях с хэштегами #МыЕдиныЦРДиМ #ЯЛюблюЗаводоуковск #мгер72

«День народного единства — это большой праздник, и здесь важно понимать исторический контекст. В 1612 году Минин, Пожарский и весь русский народ прогнали врагов с нашей Родины. Сегодня мы предлагаем собрать пазл, состоящий из регионов России, чтобы получилась единая карта нашей страны. Таким образом каждый может почувствовать себя Мининым и Пожарским и объединить Россию», — прокомментировал ход мероприятия руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.