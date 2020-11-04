Варшава, 4 ноября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Институт опроса общественного мнения (CBOS), базирующийся в Варшаве, провел социологическое исследование на предмет одобрения деятельности президента Польши жителями республики. Об этом сообщает Dziennik.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Согласно результатам исследования, 49% респондентов недовольны деятельностью президента Анджея Дуды, и лишь 42% оценивают её положительно. Остальные не смогли дать однозначный ответ. Отмечается, что это самый низкий рейтинг президента с момента его прихода к власти в 2015 году.

По сравнению с предыдущим аналогичным опросом, который был проведен в конце сентября и начале октября, рейтинг Дуды снизился на 13% (тогда 55% оценивали его деятельность положительно). В то время как количество респондентов, недовольных президентом, увеличилось на 12%. Месяц назад таковых было 37%.

Исследование проводилось в смешанном формате при репрезентативной выборке взрослых жителей Польши в количестве 1 040 человек. Каждый из респондентов самостоятельно выбрал один из методов: прямое интервью с интервьюером, телефонное интервью или самостоятельное заполнение интернет-анкеты. Исследование проводилось с 19 по 29 октября.