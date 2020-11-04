Киев, 4 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Украины не намеренно вновь вводить жёсткий карантин. Об этом заявил 4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Russian.news.cn Украинские полицейские в медицинских масках

«Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может заставить власти ужесточить карантин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что правительство Украины может ввести в ближайшее время «карантин выходного дня».