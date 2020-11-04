Архангельск, 4 ноября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Архангельская область перестала бить «рекорды» по суточному приросту заболевших COVID-19.Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе было выявлено 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 12 случаев меньше, чем днём ранее. Основная доля новых заболевших — из Архангельска (114) и Котласского района (83).

(сс) Michael Kowalczyk Без паники

«Среди новых случаев также один завозной: заболевший — житель Мурманска, приехавший в Архангельскую область», — сообщили в штабе. Напомним, в Архангельской области из-за нехватки коек собираются открыть госпиталь для больная COVID-19.