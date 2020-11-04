Киров, Калужская область, 4 ноября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В одном из частных домов города Кирова Калужской области погибла в результате пожара 50-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 ноября в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, в вечернее время, женщина находилась в доме одна, топила печь, в результате произошло возгорание легковоспламеняющих предметов, находящихся на печи. Хозяйка дома погибла.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято е решение.