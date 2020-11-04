Вашингтон, 4 ноября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Известный американский исполнитель в стиле рэп Канье Уэст, являвшийся кандидатом в президенты США, получил на выборах около 57 тыс. голосов и признал свое поражение. Соответствующая запись 4 ноября размещена на странице музыканта в соцсети Twitter.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

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В данном сообщении 43-летний рэпер разместил свою фотографию с разочарованным выражением лица возле карты с результатами выборов и написал, что он намерен принять участие в выборах президента в 2024 году.

Также, как сообщает Daily Mail, музыкант смог набрать в общей сложности 57 тыс. голосов избирателей и потратил на выборную кампанию $6,7 млн.

При этом отмечается, что имя рэпера было в избирательных бюллетенях только в 12 американских штатах — Арканзасе, Колорадо, Айдахо, Айове, Кентукки, Луизиане, Миннесоте, Миссисипи, Оклахоме, Теннесси, Юте и Вермонте.

В то же время в штате Вайоминг, где отдавал свой голос сам Уэст, его имени не было в избирательном бюллетене, и он добавил его собственноручно, после чего проголосовал за себя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Раупрокомментировал возможные итоги выборов президента США в 2020 году.