Вашингтон, 4 ноября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Twitter отметил особым значком твит, в котором президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке украсть президентские выборы.

Трамп и Твиттер

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"Мы на БОЛЬШОЙ высоте, но они пытаются УКРАСТЬ выборы», — написал Трамп в Twitter.

Трамп подчеркивает, что не позволить противникам это сделать.

Twitter вскоре пометил это сообщение как вводящее в заблуждение. «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», гласит надпись над сообщением, само сообщение скрыто в ленте Трампа.