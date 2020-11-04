Киев, 4 ноября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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По данным пресс-службы, из всех заразившихся силовиков 22 человека были госпитализированы, а 145 проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Всего по состоянию на 4 ноября 2020 года COVID-19 болеет 1851 украинский силовик, за время пандемии зафиксированы 17 смертельных случаев заражения.

Как сообщало, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить бесплатное высшее образование детям медиков, погибших от осложнений, вызванных COVID-19.