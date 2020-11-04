Гаррисберг, США, 4 ноября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Губернатор Пенсильвании Том Вольф раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о победе: в штате подсчитано всего 64% голосов. Об этом Вольф пишет у себя в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

В своем сообщении Вольф обвиняет Трампа в ведении «партийной атаки на выборы в Пенсильвании, наши голоса и демократию».

«Я обещал Пенсильванцам, что мы будем считать каждый голос, и это то, что мы собираемся сделать. Наши округа неустанно работают над тем, чтобы обрабатывать голоса как можно быстрее и точнее», — пишет Вольф.

Губернатор заверяет, что в Пенсильвании пройдут честные выборы, и будет посчитан каждый голос.

Напомним, 4 ноября действующий президент США заявил о том, что он победил на выборах главы государства, опередив своего соперника от Демократической партии Джо Байдена. Заявления Трампао прекращении подсчета голосов избирателей являются «возмутительными», говорится в заявлении менеджера кампанииБайдена.