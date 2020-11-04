Вашингтон, 4 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. После подсчета 95% голосов в ключевом американском штате Висконсин (10 выборщиков) кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вырвался вперед с 0,3% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты.

Джо Байден

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По этим данным, в настоящее время у Байдена 49,4%, против 49,1%, которые набирает на выборах в Висконсине действующий президент США, кандидат от республиканской партии стран Дональд Трамп.

В тоже время нынешний глава американского государства продолжает быть лидером в штатах Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган и Джорджия (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15 выборщиков).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на президентских выборах в США лидирует Джозеф Байден с 238 голосами выборщиков против 213 у Дональда Трампа.