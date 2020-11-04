Иркутск, 4 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В связи со взрывным распространением коронавируса, празднование Дня народного единства в Иркутской области проходит в онлайн формате. Как сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба иркутской мэрии, одним из самых ярких мероприятий, приуроченных к государственному празднику, стал квиз «Иркутск — наш общий дом».

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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"Администрации города в партнерстве с Общественной палатой Иркутска проводит интеллектуально-развлекательную игру для юных представителей национально-культурных объединений и военно-патриотических организаций уже в пятый раз. В этом году из-за опасности распространения коронавирусной инфекции игра состоится в режиме онлайн», — пояснили в администрации Иркутска.

Со 2 по 3 ноября, а также непосредственно в День народного единства на сайтах муниципальных библиотек и учреждений культуры, а также на их страницах в социальных сетях были выложены информационные посты об истории праздника, о традициях народов России. Были проведены в онлайн формате исторические викторины и квест-игры для школьников всех возрастов.

«Сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в формат празднования Дня народного единства. Нам пришлось отказаться в этом году от многих мероприятий: традиционного Хоровода дружбы, выступлений в сквере Кирова национальных коллективов. Но изменение формата празднования нисколько не умаляет значения Дня народного единства для нашего общества. Поэтому провели эти мероприятия в онлайн формате», — пояснил заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с отмечаемым сегодня, 4 ноября, Днём народного единства, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с гражданам с поздравительной речью. В ней он, в частности, напомнил, что более 400 лет назад народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским, действуя всем миром, отстояло российское государство и прекратило Смуту.