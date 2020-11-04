Душанбе, 4 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Таджикистане сформировано новое правительство ввиду переизбрания на пост президента Эмомали Рахмона. Соответствующие указы главы республики были опубликованы пресс-службой президента Таджикистана 3 ноября, сообщает Sputnik.

(сс) Rjruiziii Дворец Нации в Душанбе

Согласно указу президента, главой правительства остался Кохир Расулзода, а его заместителями стали Давлатал Саид, Юнусал Усмонзода, Сатториён Амонзода и Курбонал Гулмахмадзода.

На своих постах остались главы силовых ведомств — главой Государственного комитета национальной безопасности остался Саймумин Ятимов, министерства внутренних дел — Рамазон Рахимзода, министерства обороны — Шерали Мирзо.

Свой пост также сохранил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин. Министром финансов стал Файзиддин Каххорзода, министром здравоохранения — Джамолиддин Абдуллозода.

Не изменился глава государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, им остался Фаррух Хамрализода, а министерство юстиции снова возглавил Музаффар Ашуриён.

Возглавлять министерство транспорта будет Азим Иброхим, министерство образования и науки — Мухаммадюсуф Имомзода, министерство экономического развития — Завки Завкизода.

Новым вице-премьер-министром стала Матлубахон Сатториён, а новым министром промышленности — Шерали Кабир, министром энергетики — Далер Джума, министром труда и социальной защиты населения стала Ширин Амонзода, а министром сельского хозяйства — Сулаймон Зиезода.

Напомним, 30 октября в Таджикистане состоялась инаугурация президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который в этот же день подписал указ об отставке правительства.