Челябинск, 4 ноября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В Челябинской области за 3 ноября обнаружили ещё 175 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с весны в регионе выявили уже 20 963 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 4885.

За сутки по выздоровлению выписан 91 человек, а за весь период пандемии — 15 372.