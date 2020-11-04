Пермь, 4 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 ноября, скончались семь человек, у которых выявлен коронавирус. Причиной смерти трех человек названа коронавирусная инфекция, в четырех случаях пациенты умерли из-за сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксирована 691 смерть пациентов, у которых выявлен коронавирус: 417 человек скончались от COVID-19, а 274 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье с каждым днем суточный показатель выявляемых случаев заражения коронавирусом становится все больше. в связи с ухудшением эпидситуации расширяется коечный фонд для COVID-пациентов.