Пермь, 4 ноября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 ноября, выявлено 176 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 семеро детей и 169 взрослых: 66 мужчин, 103 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель выявляемых случаев заражения продолжает расти. Напомним, на 3 ноября за сутки выявлен 171 носитель коронавируса. На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 1,3% (на 3 ноября — 1,2%), а коэффициент распространения — 1,05 (на 3 ноября — 1,06).

С конца марта в регионе зафиксировано 14 226 случаев заражения коронавирусом. Скончался 691 пациент, у которого диагностирован COVID-19. Оправились от болезни 9 398 человек. Продолжают лечится в больницах 1 775 человек, из них 136 подключены к аппаратам ИВЛ.