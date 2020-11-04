Оренбург, 4 ноября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 ноября, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель вновь начала расти после того, как в течение двух дней фиксировался на одном уровне — по 184 случая каждые сутки (по состоянию на 2 и 3 ноября). По данным Управления Роспотребнадзора, темп прироста составил 1%.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 302 носителя SARS-CoV-2. На сегодняшний день на 100 тыс. населения приходится 945 зараженных коронавирусом граждан.

В Оренбуржье от коронавирусной инфекции оправился 15 701 пациент, в том числе 216 за последние сутки. От последствий COVID-19 скончались 130 человек, в том числе восемь за последние сутки.