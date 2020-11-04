Киев, 4 ноября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Дети медработников, умерших от последствий, вызванных COVID-19, должны бесплатно учиться в украинских вузах. С такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 4 ноября пресс-служба офиса президента Украины.

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В связи с поручением президента Украины готовится соответствующий законопроект.

В офисе президента Украины отметили, что в законопроекте будет предусмотрено несколько механизмов, с помощью которых дети умерших медработников смогут получить льготы.

«Врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украина будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, за минувшие сутки на Украине зафиксировали очередной рекорд — свыше 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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