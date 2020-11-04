Севастополь, 4 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, это на пять случаев больше, чем накануне. Данные опубликованы 4 ноября пресс-службой правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Все новые пациенты — местные жители в возрасте от семи до 88 лет. Из них 26 человек госпитализированы в стационары, остальные проходят амбулаторное лечение.

За сутки после выздоровления выписаны 165 человек. Скончался один пациент — 75-летняя женщина.

Всего на 4 ноября в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось уже у 2718 человек, 1822 человека, 72 человека умерли. В стационарах лечатся 268 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, 518 пациентов проходят амбулаторное лечение.