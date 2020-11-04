Москва, 4 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Результат выборов — «наихудший для Америки», считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Попкорн

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"Оба кандидата заявили о своей победе, а Трамп ещё и о многочисленных подтасовках. Выборы уже точно не дадут легитимный результат. Кто бы ни победил в результате судебных споров, половина американцев не будет считать его законным президентом. Раскол ценностный, то есть бескомпромиссный, и у всех куча оружия», — рассуждает Никонов в соцсетях.

«Запасаемся попкорном в очень больших количествах», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американцам и заявил о «феноменальных результатах» на президентских выборах. Со своей стороны, Джозеф Байден подчеркнул, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем, слово должны сказать избиратели.